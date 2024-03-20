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Published Сегодня, 13:51

Modified Сегодня, 13:53

Updated Сегодня, 13:53

Убившего жену жителя Заречного задержали в собственной квартире

Стало известно, как задерживали жителя Заречного после убийства жены

20 марта 2024, 13:51
Фото: 1MI

Убившего жену жителя Заречного задержали в собственной квартире

Жителя Заречного по имени Александр задержали после убийства супруги в той самой квартире. Убийство произошло в ночное время 17 марта.

Он не сопротивлялся и сознался в содеянном, рассказали в свердловской полиции. Один из детей видел убийство своими глазами.

О случившемся стражи порядка узнали от соседки. Она услышала сильные крики и позвонила правоохранителям. Кроме того, к ней за помощью прибежал сын убитой.

Возбуждено уголовное дело, по которому злоумышленнику грозит до 15 лет тюрьмы. Сейчас он в СИЗО. 20 марта его супругу похоронили. У пары осталось двое сыновей. По словам соседей, недавно Александр застукал жену с другим мужчиной. Это и послужило причиной его поведения.

Напомним, что по словам друзей мужчины, в пьяном состоянии Александр становился очень буйным.

Соседи открыли правду: в Заречном муж мог пойти на убийство жены из-за ее измен
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