Стало известно, как задерживали жителя Заречного после убийства жены

Posted Сегодня, 13:51
Published Сегодня, 13:51
Modified Сегодня, 13:53
Updated Сегодня, 13:53
Он не сопротивлялся и сознался в содеянном, рассказали в свердловской полиции. Один из детей видел убийство своими глазами.
О случившемся стражи порядка узнали от соседки. Она услышала сильные крики и позвонила правоохранителям. Кроме того, к ней за помощью прибежал сын убитой.
Возбуждено уголовное дело, по которому злоумышленнику грозит до 15 лет тюрьмы. Сейчас он в СИЗО. 20 марта его супругу похоронили. У пары осталось двое сыновей. По словам соседей, недавно Александр застукал жену с другим мужчиной. Это и послужило причиной его поведения.
Напомним, что по словам друзей мужчины, в пьяном состоянии Александр становился очень буйным.