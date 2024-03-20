Стало известно, как задерживали жителя Заречного после убийства жены

Возбуждено уголовное дело, по которому злоумышленнику грозит до 15 лет тюрьмы. Сейчас он в СИЗО. 20 марта его супругу похоронили. У пары осталось двое сыновей. По словам соседей, недавно Александр застукал жену с другим мужчиной. Это и послужило причиной его поведения.