Тинькофф и Росбанк сохранят свои бренды и лицензии после вхождения в «ТКС Холдинг»

Posted Сегодня, 17:18
Published Сегодня, 17:18
Modified Сегодня, 17:18
Updated Сегодня, 17:18
Как сообщает interfax.ru, президент «Интерроса» Владимир Потанин видит большой потенциал в формировании такой единой структуры. «Интеррос» имеет статус акционера Росбанка и «ТКС Холдинга», фактически являясь центром принятия решений.
Потанин считает, что в случае объединения «один плюс один даст больше, чем два». Кредитные организации смогут сохранить свои лицензии, бренды, штатный персонал, как и ранее соблюдая высокие стандарты рабочих отношений с клиентами. Стоит иметь в виду, что самые важные компетенции Росбанка в работе с корпоративными и private клиентами, опыт международного банкинга и высший рейтинг надежности среди отечественных банковских структур комплементарны тому, чем сейчас может похвастаться Тинькофф. Также необходимо отметить, что самые современные разработки банка Тинькофф, его стремление к внедрению инноваций, вторая по величине база розничных клиентов смогут органично дополнить профиль Росбанка, в том числе по таким направлениям, как технологии и импортозамещение IT.
Новость об объединении Тинькофф и Росбанка в универсальную банковскую группу появилась 14 марта. Присоединиться к участию в такой сделке Тинькофф намеревается за счет дополнительной эмиссии акций, параметры которой были установлены на последнем собрании совета директоров. С 18 марта на бирже вновь начались торги акциями головной компании Тинькофф «ТКС Холдинг».
Цена размещения акций нового выпуска соответствует премии в размере чуть более 5% к цене закрытия торгов во вторник. Уставный капитал «ТКС Холдинга» после редомициляции соответствует значению в 725,3 миллиона рублей, в него входят 199,3 миллиона обыкновенных акций номиналом 3,64 рубля. Объем допэмиссии по номиналу — 473,2 миллиона рублей. Исходя из таких показателей, можно сделать вывод, что в случае размещения всей допэмиссии акций уставный капитал холдинга возрастет в 1,7 раза — почти до 1,2 миллиарда рублей.
Аналитики акцентируют внимание на том, что большинство участников рынка положительно оценили такое объединение. Акции Росбанка в течение прошлой недели смогли вырасти на 12%. При этом стоит учитывать, что Росбанк — единственный в России частный банк с высшей оценкой надежности RuAAA от АКРА.
Двумя годами ранее «Интеррос» выкупил 35% акций группы Тинькофф по согласованию с регулятором.