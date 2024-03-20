Тинькофф и Росбанк сохранят свои бренды и лицензии после вхождения в «ТКС Холдинг»

Потанин считает, что в случае объединения «один плюс один даст больше, чем два». Кредитные организации смогут сохранить свои лицензии, бренды, штатный персонал, как и ранее соблюдая высокие стандарты рабочих отношений с клиентами. Стоит иметь в виду, что самые важные компетенции Росбанка в работе с корпоративными и private клиентами, опыт международного банкинга и высший рейтинг надежности среди отечественных банковских структур комплементарны тому, чем сейчас может похвастаться Тинькофф. Также необходимо отметить, что самые современные разработки банка Тинькофф, его стремление к внедрению инноваций, вторая по величине база розничных клиентов смогут органично дополнить профиль Росбанка, в том числе по таким направлениям, как технологии и импортозамещение IT.