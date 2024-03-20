В Березовском похоронят 50-летнего младшего сержанта

Posted Сегодня, 11:22
Published Сегодня, 11:22
Modified Сегодня, 11:24
Updated Сегодня, 11:24
Мужчина родом из Березовского. Он отучился по направлению «слесарь», рассказал глава Березовского Евгений Писцов.
В 1992 году Дмитрия призвали в армию. После армии он остался служить по контракту. Спустя три года он вернулся домой.
На протяжении десяти последних лет Дмитрий трудился в должности техника. Мужчина любил работу по саду и помогал своей маме, отметил мэр.
На СВО он поехал летом прошлого года. Погиб он 16 февраля. Прощание запланировано на 21 марта.
Ранее сообщалось, что молодой монтажник из Красноуральска скончался в зоне СВО.