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Published Сегодня, 11:22

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Updated Сегодня, 11:24

Младший сержант из Березовского погиб на СВО

В Березовском похоронят 50-летнего младшего сержанта

20 марта 2024, 11:22
Фото: со страницы Евгения Писцова

Младший сержант из Березовского погиб на СВО

На спецоперации скончался младший сержант из Березовского. 50-летнего бойца звали Дмитрий Истомин.

Мужчина родом из Березовского. Он отучился по направлению «слесарь», рассказал глава Березовского Евгений Писцов.

В 1992 году Дмитрия призвали в армию. После армии он остался служить по контракту. Спустя три года он вернулся домой.

На протяжении десяти последних лет Дмитрий трудился в должности техника. Мужчина любил работу по саду и помогал своей маме, отметил мэр.

На СВО он поехал летом прошлого года. Погиб он 16 февраля. Прощание запланировано на 21 марта.

Ранее сообщалось, что молодой монтажник из Красноуральска скончался в зоне СВО.

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