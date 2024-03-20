В Екатеринбурге надеются победить пробки с помощью выделенных полос для транспорта

Posted Сегодня, 15:09
Published Сегодня, 15:09
Modified Сегодня, 15:11
Updated Сегодня, 15:11
В Екатеринбурге хотят исключить общественный транспорт из общего трафика. Для этого в городе будут строить новые выделенные полосы. Об этом в среду, 20 марта, сообщил вице-мэр Рустам Галямов, курирующий транспортную сферу.
«Выделенки» в городе станет почти в два раза больше: общая протяженность таких полос увеличится с 23 до 43 км. Новые полосы будут строить в рамках транспортной реформы.
Также, по словам Галямова, в столице Среднего Урала продолжится работа по усовершенствованию трамвайного движения. Старые участки путей власти планируют оградить специальными бортиками, а новые линии будут изначально строить с ограждением.
В Екатеринбурге власти начали борьбу со стихийными парковками на улицах.