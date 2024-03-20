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Posted Сегодня, 15:09

Published Сегодня, 15:09

Modified Сегодня, 15:11

Updated Сегодня, 15:11

В Екатеринбурге в два раза увеличат число выделенных полос и отгородят трамваи

В Екатеринбурге надеются победить пробки с помощью выделенных полос для транспорта

20 марта 2024, 15:09
Фото: 1MI

В Екатеринбурге в два раза увеличат число выделенных полос и отгородят трамваи

В мэрии Екатеринбурга заявили о намерении увеличить вдвое число выделенных полос для троллейбусов и автобусов.

В Екатеринбурге хотят исключить общественный транспорт из общего трафика. Для этого в городе будут строить новые выделенные полосы. Об этом в среду, 20 марта, сообщил вице-мэр Рустам Галямов, курирующий транспортную сферу.

«Выделенки» в городе станет почти в два раза больше: общая протяженность таких полос увеличится с 23 до 43 км. Новые полосы будут строить в рамках транспортной реформы.

Также, по словам Галямова, в столице Среднего Урала продолжится работа по усовершенствованию трамвайного движения. Старые участки путей власти планируют оградить специальными бортиками, а новые линии будут изначально строить с ограждением.

В Екатеринбурге власти начали борьбу со стихийными парковками на улицах.

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#Общество#Дороги#Трамвай#Трамвайные пути#Общественный транспорт#Полоса#Екатеринбург#Пробки#Дарья Бобровицкая
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