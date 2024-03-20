В Екатеринбурге назвали даты последних звонков и выпускных

Posted Сегодня, 08:16
Published Сегодня, 08:16
Modified Сегодня, 08:18
Updated Сегодня, 08:18
Последние звонки в екатеринбургских школах пройдут 24 и 25 мая, а выпускные — 28 и 29 июня. Ранее эти даты были утверждены Минпросвещения. Департамент образования намерен придерживаться этих сроков, заявили в ведомстве.
24 и 25 мая приходятся на субботу. На эти же дни недели выпадают выпускные вечера.
В Нижнем Тагиле в прошлом году выпускные вечера проходили 24 июня. Школу с отличием окончили 109 человек, 99 человек получили медали.