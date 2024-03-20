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Published Сегодня, 08:16

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Updated Сегодня, 08:18

Стало известно, когда в Екатеринбурге пройдут последние звонки и выпускные

В Екатеринбурге назвали даты последних звонков и выпускных

20 марта 2024, 08:16
Фото: 1MI

Стало известно, когда в Екатеринбурге пройдут последние звонки и выпускные

В департаменте образования Екатеринбурга подтвердили, что собираются придерживаться расписания, ранее утвержденного Минпросвещения.

Последние звонки в екатеринбургских школах пройдут 24 и 25 мая, а выпускные — 28 и 29 июня. Ранее эти даты были утверждены Минпросвещения. Департамент образования намерен придерживаться этих сроков, заявили в ведомстве.

24 и 25 мая приходятся на субботу. На эти же дни недели выпадают выпускные вечера.

В Нижнем Тагиле в прошлом году выпускные вечера проходили 24 июня. Школу с отличием окончили 109 человек, 99 человек получили медали.

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#Общество#Свердловская область#Школа#Последний звонок#Выпускной#Дата#Екатеринбург#Дарья Бобровицкая
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