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Posted Сегодня, 13:03

Published Сегодня, 13:03

Modified Сегодня, 13:05

Updated Сегодня, 13:05

Полиция провела рейд в центре Екатеринбурга по поимке выходящих на лед рыбаков

В Екатеринбурге полиция гоняла рыбаков на льду в центре города

20 марта 2024, 13:03
Фото: 1MI

Полиция провела рейд в центре Екатеринбурга по поимке выходящих на лед рыбаков

Силовики в Екатеринбурге всерьез взялись за рыбаков, которые во второй половине марта продолжают выходить на лед.

Полиция начала работу с рыбаками, которые на исходе первого весеннего месяца продолжают выходить на лед. Во вторник, 19 марта, силовики провели рейд, сообщает телеграм-канал «Екатеринбург. Главное».

За выход на лед в весеннее время может грозить штраф до пяти тысяч рублей. С большинством рыбаков проведена профилактическая беседа. Одного любителя зимней рыбалки, у которого не был при себе документов, вызвали на комиссию.

В начале декабря в Нижнем Тагиле чуть не утонул рыбак, который провалился под лед на Тагильском пруду.

Мальчик в Екатеринбурге чуть не утонул на пруду
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#Общество#Полиция#Штраф#Рейд#Весна#Зимняя рыбалка#Екатеринбург#Дарья Бобровицкая
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