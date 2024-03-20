В Екатеринбурге полиция гоняла рыбаков на льду в центре города

Posted Сегодня, 13:03
Published Сегодня, 13:03
Modified Сегодня, 13:05
Updated Сегодня, 13:05
Полиция начала работу с рыбаками, которые на исходе первого весеннего месяца продолжают выходить на лед. Во вторник, 19 марта, силовики провели рейд, сообщает телеграм-канал «Екатеринбург. Главное».
За выход на лед в весеннее время может грозить штраф до пяти тысяч рублей. С большинством рыбаков проведена профилактическая беседа. Одного любителя зимней рыбалки, у которого не был при себе документов, вызвали на комиссию.
В начале декабря в Нижнем Тагиле чуть не утонул рыбак, который провалился под лед на Тагильском пруду.