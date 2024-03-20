В Екатеринбурге пропал 60-летний местный житель в коричневой дубленке

Posted Сегодня, 03:55
Published Сегодня, 03:55
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Updated Сегодня, 03:55
После того, как обнаружилось исчезновение екатеринбуржца, сотрудники свердловского отряда «Лиза Алерт» начали его поиски.
Во время пропажи горожанин был одет в темные штаны серого цвета, дубленку, темную обувь и шапку, а также на нем была толстовка, сообщили в отряде «Лиза Алерт».
Рост разыскиваемого свердловчанина — 188 сантиметров. Волосы покрыты сединой, глаза серо-зеленые.
Напомним, 17 марта 2024 года в Екатеринбурге исчезла пожилая женщина в Ленинском районе. На пенсионерке были штаны, пуховик, головной убор и обувь.