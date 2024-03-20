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В Екатеринбурге пропал 60-летний местный житель в коричневой дубленке

В Екатеринбурге пропал 60-летний местный житель в коричневой дубленке

20 марта 2024, 03:55
Фото: 1MI
60-летний мужчина из Екатеринбурга пропал без вести 15 марта 2024 года.

После того, как обнаружилось исчезновение екатеринбуржца, сотрудники свердловского отряда «Лиза Алерт» начали его поиски.

Во время пропажи горожанин был одет в темные штаны серого цвета, дубленку, темную обувь и шапку, а также на нем была толстовка, сообщили в отряде «Лиза Алерт».

Фото: Поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт»

Рост разыскиваемого свердловчанина — 188 сантиметров. Волосы покрыты сединой, глаза серо-зеленые.

Напомним, 17 марта 2024 года в Екатеринбурге исчезла пожилая женщина в Ленинском районе. На пенсионерке были штаны, пуховик, головной убор и обувь.

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