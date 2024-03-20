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В Екатеринбурге силовики нагрянули в Цыганский поселок и ТЦ «Пассаж»

В Екатеринбурге прошли рейды силовиков в Цыганском поселке и ТЦ «Пассаж»

20 марта 2024, 10:31
Фото: 1MI

В Екатеринбурге силовики нагрянули в Цыганский поселок и ТЦ «Пассаж»

В рейдах правоохранителей, которые прошли в нескольких районах Екатеринбурга, участвовал ОМОН.

В Екатеринбурге полиция и ОМОН нагрянули в Цыганский поселок, сообщает Ura.ru со ссылкой на очевидца. Также силовики, по данным телеграм-канал «Дно Исети», были замечены в районе ТЦ «Пассаж».

Рейды также проходили накануне, 19 марта. О том, кого именно ловят силовики, пока неизвестно, однако в пресс-службе УМВД Екатеринбурга подчеркнули, что мероприятия были плановыми.

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Напомним, что полиция совместно с миграционной службой активно проводит рейды по выявлению мигрантов-уклонистов с конца ноября 2023 года. В совокупности было выявлено и поставлено на учет порядка 600 человек, уклоняющихся от воинской службы. 180 человек подписали с Минобороны контракты.

В декабре 2023 года уклонистов ловили в ТЦ «Гринвич».

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#Общество#Полиция#Рейд#Силовики#Омон#Трудовые мигранты#Екатеринбург#Воинский учет#Дарья Бобровицкая
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