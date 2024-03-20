В Екатеринбурге прошли рейды силовиков в Цыганском поселке и ТЦ «Пассаж»

Напомним, что полиция совместно с миграционной службой активно проводит рейды по выявлению мигрантов-уклонистов с конца ноября 2023 года. В совокупности было выявлено и поставлено на учет порядка 600 человек, уклоняющихся от воинской службы. 180 человек подписали с Минобороны контракты.