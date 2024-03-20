В Екатеринбурге прошли рейды силовиков в Цыганском поселке и ТЦ «Пассаж»

Posted Сегодня, 10:31
Published Сегодня, 10:31
Modified Сегодня, 10:33
Updated Сегодня, 10:33
В Екатеринбурге полиция и ОМОН нагрянули в Цыганский поселок, сообщает Ura.ru со ссылкой на очевидца. Также силовики, по данным телеграм-канал «Дно Исети», были замечены в районе ТЦ «Пассаж».
Рейды также проходили накануне, 19 марта. О том, кого именно ловят силовики, пока неизвестно, однако в пресс-службе УМВД Екатеринбурга подчеркнули, что мероприятия были плановыми.
Напомним, что полиция совместно с миграционной службой активно проводит рейды по выявлению мигрантов-уклонистов с конца ноября 2023 года. В совокупности было выявлено и поставлено на учет порядка 600 человек, уклоняющихся от воинской службы. 180 человек подписали с Минобороны контракты.
В декабре 2023 года уклонистов ловили в ТЦ «Гринвич».