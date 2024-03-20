В Нижнем Тагиле изменится расписание движения автобуса №19

Posted Сегодня, 07:18
Published Сегодня, 07:18
Modified Сегодня, 07:18
Updated Сегодня, 07:18
Так, от остановки «Пансионат „Аист“» первый автобус будет отходить в 6:10 утра, а от остановки «к/т „Урал“» — в 6:45 утра, рассказали в МУП «Тагильский трамвай».
Последний автобус будет отходить от остановки «к/т „Урал“» в 20:00, а от «Пансионата „Аист“» — в 20:30.
Изменить график движения было решено в связи с затратой времени на оборотный рейс, а также учитывая пожелания пассажиров.
Полное расписание автобусного маршрута №19:
|Отправления от остановки
«Пансионат „Аист““
|Отправления от остановки
„к/т „Урал““
|6:10
|6:45
|7:20
|7:55
|8:35
|9:10
|9:45
|10:50
|11:25
|12:00
|12:35
|14:15
|14:45
|15:15
|15:50
|16:25
|17:00
|18:00
|18:30
|19:00
|19:30
|20:00
|20:30
Напомним, с 11 марта 2024 года в Нижнем Тагиле по новому расписанию курсируют автобусы №7 и №15.