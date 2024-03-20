tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:18

Published Сегодня, 07:18

Modified Сегодня, 07:18

Updated Сегодня, 07:18

В Нижнем Тагиле изменится расписание движения автобуса №19

В Нижнем Тагиле изменится расписание движения автобуса №19

20 марта 2024, 07:18
Фото: 1MI
Автобус №19 в Нижнем Тагиле начнет следовать по новому движению с 21 марта 2024 года.

Так, от остановки «Пансионат „Аист“» первый автобус будет отходить в 6:10 утра, а от остановки «к/т „Урал“» — в 6:45 утра, рассказали в МУП «Тагильский трамвай».

Последний автобус будет отходить от остановки «к/т „Урал“» в 20:00, а от «Пансионата „Аист“» — в 20:30.

Изменить график движения было решено в связи с затратой времени на оборотный рейс, а также учитывая пожелания пассажиров.

Полное расписание автобусного маршрута №19:

Отправления от остановки
«Пансионат „Аист““		 Отправления от остановки
„к/т „Урал““
6:10 6:45
7:20 7:55
8:35 9:10
9:45 10:50
11:25 12:00
12:35 14:15
14:45 15:15
15:50 16:25
17:00 18:00
18:30 19:00
19:30 20:00
20:30  

Напомним, с 11 марта 2024 года в Нижнем Тагиле по новому расписанию курсируют автобусы №7 и №15.

Названа новая дата введения «безнала» в автобусах Нижнего Тагила
Узнать подробнее
Читайте также:
В Нижнем Тагиле 61-му маршруту муниципального автобуса продлили расписаниеПозитивные водители и довольные пассажиры: новые автобусы стали ездить в Нижнем ТагилеТроллейбус №37 в Екатеринбурге изменит свой маршрут
#Транспорт#Нижний Тагил#Автобус#Пассажиры#Маршрут#Остановки#Расписание#Общественный транспорт#Изменение#Рейс#Расписание движения#Екатеринбург#Елизавета Зиборова
Подпишитесь
Шесть новых могил появились на Аллее славы на Вагонке в Нижнем Тагиле
Вчера, 09:17
Сексуальное воспитание. Советы, как распознать проблемы у ребенка и что с этим делать
18 марта, 11:57
«Пахнет тухлыми яйцами»: жители Вагонки пожаловались на запах выбросов с завода Тагила
Вчера, 06:22
За оторванную голову коллеги мастеру нефтебазы в Тагиле дали два года условно
Вчера, 15:51
В Молодежном театре Нижнего Тагила к сентябрю установят новое оборудование
Вчера, 14:26
Запись в 1 класс в Свердловской области: сроки, документы, особенности
Вчера, 10:11
"