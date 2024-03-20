В Нижнем Тагиле можно выбрать парки для благоустройства

Posted Сегодня, 09:01
Published Сегодня, 09:01
Modified Сегодня, 09:03
Updated Сегодня, 09:03
На выбор представлено шесть общественных пространств. Проголосовать может любой человек в возрасте от 14 лет. Выбор участков для видоизменения проходит в формате онлайн.
Выбрать можно между следующими территориями:
Такого рода голосование проводится в населенных пунктах региона ежегодно. Сделать свой выбор можно с 15 марта по 30 апреля.
Ранее сообщалось, что екатеринбурдцы выбирают объекты для обновления в ближайшем будущем.