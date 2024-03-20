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Жители Нижнего Тагила голосуют за обновление парков и скверов

В Нижнем Тагиле можно выбрать парки для благоустройства

20 марта 2024, 09:01
Фото: 1MI

Жители Нижнего Тагила голосуют за обновление парков и скверов

В Нижнем Тагиле продлится голосование за объекты, которые через год благоустроят.

На выбор представлено шесть общественных пространств. Проголосовать может любой человек в возрасте от 14 лет. Выбор участков для видоизменения проходит в формате онлайн.

Выбрать можно между следующими территориями:

  • Парк имени Горького,
  • сквер по Ленинградскому проспекту,
  • вторая очередь Парка культуры Металлургов,
  • Театральный бульвар,
  • Парк Рудника имени III Интернационала,
  • сквер Строителей,
  • площадь, расположенная на Окунева, 22.

Такого рода голосование проводится в населенных пунктах региона ежегодно. Сделать свой выбор можно с 15 марта по 30 апреля.

Ранее сообщалось, что екатеринбурдцы выбирают объекты для обновления в ближайшем будущем.

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#Нижний Тагил#Свердловская область#Город#Благоустройство#Парки#Сквер#Голосование#Екатеринбург#Дарья Сорокина
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