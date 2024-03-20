В Нижнем Тагиле сфотографируют 17 мостов и проверят их состояние

Компания, которая выиграет тендер, должна будет сначала провести подготовительные работы. Нужно измерить габариты сооружений, подмостового пространства и русла водостока. После визуального обследования необходимо приложить фото элементов мостового полотна, пролетных строений, опорных частей, трещин, деформаций и аварийных участков. Так же работники измерят толщину слоя бетона.