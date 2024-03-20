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Posted Сегодня, 14:03

Published Сегодня, 14:03

Modified Сегодня, 14:05

Updated Сегодня, 14:05

В Нижнем Тагиле специалисты обследуют техническое состояние 17 мостов

В Нижнем Тагиле сфотографируют 17 мостов и проверят их состояние

20 марта 2024, 14:03
Фото: 1MI

В Нижнем Тагиле специалисты обследуют техническое состояние 17 мостов

Администрация Нижнего Тагила ищет подрядную организацию, которая проведет техническое обследование 17 мостов. На эти цели выделено 7,2 миллиона рублей.

Все работы должны быть окочены к 30 сентября 2024 года. В списке значатся 17 объектов, находящихся в Нижнем Тагиле:

  1. мост через реку Тагил по улице Карла Маркса у музея Горнозаводского дела;
  2. пешеходный путепровод через ж\д пути и реку Тагил в створе улицы Папанина и улицы Тагильская (Горбатый);
  3. пешеходный мост через реку Тагил по улице Красноармейской;
  4. пешеходный мост через реку Малая Кушва по улице Бондина;
  5. пешеходный мост через реку Малая Кушва по улице Чехова;
  6. пешеходный мост через реку Малая Кушва по улице Менделеева;
  7. пешеходный мост через реку Малая Кушва по улице Садовой;
  8. пешеходный мост через реку Малая Кушва по улице Кушвинской;
  9. путепровод через автодорогу по улице Серова, по улице Мира;
  10. мост через реку Гальянку по улице Бригадной;
  11. мост через реку Тагил по улице Фрунзе;
  12. мост через реку Тагил по улице Лебяжинская;
  13. мост через реку Тагил по улице Ермака;
  14. пешеходный мост через реку Малая Кушва в створе улицы Джамбула;
  15. мост через реку Выя (за гаражами) в створе улицы Лебяжинская и улицы Подгорная;
  16. мост через реку Выя (у автоколонны) в створе улицы Лебяжинская и улицы Подгорная;
  17. мост через реку Тагил на подъезде к поселку Песчаный.

Компания, которая выиграет тендер, должна будет сначала провести подготовительные работы. Нужно измерить габариты сооружений, подмостового пространства и русла водостока. После визуального обследования необходимо приложить фото элементов мостового полотна, пролетных строений, опорных частей, трещин, деформаций и аварийных участков. Так же работники измерят толщину слоя бетона.

После этого специалисты по каждому объекту вынесут заключение обследования и дадут рекомендации по дальнейшей эксплуатации. Заявки на тендер можно подавать до 27 марта 2024 года.

Между тем, в Нижнем Тагиле предстоит ремонт «Олимпийского» моста. Он начнется в середине мая и закончится в сентябре.

В Нижнем Тагиле мост на Циолковского отдадут другому подрядчику
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