В Нижнем Тагиле сфотографируют 17 мостов и проверят их состояние

Posted Сегодня, 14:03
Published Сегодня, 14:03
Modified Сегодня, 14:05
Updated Сегодня, 14:05
Все работы должны быть окочены к 30 сентября 2024 года. В списке значатся 17 объектов, находящихся в Нижнем Тагиле:
Компания, которая выиграет тендер, должна будет сначала провести подготовительные работы. Нужно измерить габариты сооружений, подмостового пространства и русла водостока. После визуального обследования необходимо приложить фото элементов мостового полотна, пролетных строений, опорных частей, трещин, деформаций и аварийных участков. Так же работники измерят толщину слоя бетона.
После этого специалисты по каждому объекту вынесут заключение обследования и дадут рекомендации по дальнейшей эксплуатации. Заявки на тендер можно подавать до 27 марта 2024 года.
Между тем, в Нижнем Тагиле предстоит ремонт «Олимпийского» моста. Он начнется в середине мая и закончится в сентябре.