В России введут единое удостоверение многодетных семей

Posted Сегодня, 09:34
Published Сегодня, 09:34
Modified Сегодня, 09:52
Updated Сегодня, 09:52
Благодаря нововведению будет упрощена процедура взаимоотношений семей со всеми официальными инстанциями, которые предоставляют какие либо льготы таким категориям граждан.
Ранее сообщалось, что недавно российский президент подписал указ о статусе многодетных семей. Ранее действовал только региональный статус. Теперь же семьи с тремя и более детьми будут официально считаться многодетными и внесены в спецреестр.
Ранее работодатель в Березовском не дал отпуск многодетной матери и пошел под суд. Из-за произошедшего у женщины сорвалась поездка заграницу.