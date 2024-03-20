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Posted Сегодня, 09:34

Published Сегодня, 09:34

Modified Сегодня, 09:52

Updated Сегодня, 09:52

В России введут единое удостоверение многодетных семей

В России введут единое удостоверение многодетных семей

20 марта 2024, 09:34
Фото: 1MI
В России заработает реестр для многодетных семей, рассказал министр труда и соцзащиты РФ Антон Котяков, пишет ТАСС. Он заработает по всей стране. Реестр начнет действовать с 1 июля.

Благодаря нововведению будет упрощена процедура взаимоотношений семей со всеми официальными инстанциями, которые предоставляют какие либо льготы таким категориям граждан.

Ранее сообщалось, что недавно российский президент подписал указ о статусе многодетных семей. Ранее действовал только региональный статус. Теперь же семьи с тремя и более детьми будут официально считаться многодетными и внесены в спецреестр.

Ранее работодатель в Березовском не дал отпуск многодетной матери и пошел под суд. Из-за произошедшего у женщины сорвалась поездка заграницу.

Пособия и льготы для многодетных семей Свердловской области
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#Общество#Россия#Владимир Путин#Поддержка#Льготы#Многодетные семьи#Реестр#Екатеринбург#Статус#Удостоверение#Дарья Сорокина
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