В Свердловской области солнышко прогреет воздух до +13 градусов

Солнце прогреет воздух до +8, а в отдельных районах и до +13 градусов. Однако до этого свердловчанам придется пережить еще одну волну похолодания, так как на этой неделе в регионе господствует антициклон. Ночью пока подмораживает и температура местами опускается до -8 градусов.