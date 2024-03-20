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Posted Сегодня, 17:06

Published Сегодня, 17:06

Modified Сегодня, 17:08

Updated Сегодня, 17:08

В Свердловской области через неделю воздух прогреется до +13 градусов

В Свердловской области солнышко прогреет воздух до +13 градусов

20 марта 2024, 17:06
Фото: 1MI

В Свердловской области через неделю воздух прогреется до +13 градусов

Теплый фронт движется на Свердловскую область. Воздух через несколько дней прогреется до +13 градусов.

На Средний Урал движется волна теплого воздуха. Пределов Свердловской области она достигнет во вторник и среду — 26 и 27 марта, проинформировала главный синоптик региона Галина Шепоренко.

Солнце прогреет воздух до +8, а в отдельных районах и до +13 градусов. Однако до этого свердловчанам придется пережить еще одну волну похолодания, так как на этой неделе в регионе господствует антициклон. Ночью пока подмораживает и температура местами опускается до -8 градусов.

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Снежный покров постепенно уплотняется и начинает таять. В Екатеринбурге средняя высота сугроба достигает 40 см. Самые высокие навалы в 75 см синоптики регистрируют в Краснотурьинске, а самые маленькие высотой всего 26 см — в Камышлове.

В столице региона из-за таяния снега на Сортировке образовалась огромная лужа.

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#Общество#Свердловская область#Потепление#Погода#Воздух#Солнце#Теплая погода#Екатеринбург#Антициклон#Дарья Бобровицкая
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