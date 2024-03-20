В Свердловской области солнышко прогреет воздух до +13 градусов

Posted Сегодня, 17:06
Published Сегодня, 17:06
Modified Сегодня, 17:08
Updated Сегодня, 17:08
На Средний Урал движется волна теплого воздуха. Пределов Свердловской области она достигнет во вторник и среду — 26 и 27 марта, проинформировала главный синоптик региона Галина Шепоренко.
Солнце прогреет воздух до +8, а в отдельных районах и до +13 градусов. Однако до этого свердловчанам придется пережить еще одну волну похолодания, так как на этой неделе в регионе господствует антициклон. Ночью пока подмораживает и температура местами опускается до -8 градусов.
Снежный покров постепенно уплотняется и начинает таять. В Екатеринбурге средняя высота сугроба достигает 40 см. Самые высокие навалы в 75 см синоптики регистрируют в Краснотурьинске, а самые маленькие высотой всего 26 см — в Камышлове.
В столице региона из-за таяния снега на Сортировке образовалась огромная лужа.