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С убитой женщиной в Заречном простились ее родные и близкие

В Заречном состоялось прощание с женщиной, которую убил муж

20 марта 2024, 10:53
Фото: Е1

С убитой женщиной в Заречном простились ее родные и близкие

Жители Заречного простились с 39-летней женщиной, которую зарезал ее муж. Прощание состоялось 20 марта 2024 года.

Скорбная церемония проходила в храме Пресвятой Богородицы. На прощание пришли самые близкие люди погибшей. У нее остались двое детей: 14-летняя дочка и восьмилетний сын, на глазах которого произошло убийство, пишет Е1.

Муж и жена жили вместе около 20 лет. Женщина работала в таксопарке оператором, а у супруга постоянной работы не было якобы из-за больной спины. Ранее он подрабатывал ремонтом сантехники, но в последнее время перестал этим заниматься.

При этом, по словам его друга, мужчина часто ходил на рыбалку. Кроме того, он часто выпивал, из-за чего становился буйным.

Известно, что родственники умершей женщины собираются забрать к себе. В отношении горожанина возбудили уголовное дело и заключили под стражу на два месяца.

Напомним, происшествие случилось 18 марта 2024 года. Предположительно, мужчина мог убить супругу из-за ее измены.

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