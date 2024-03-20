В Заречном состоялось прощание с женщиной, которую убил муж

Posted Сегодня, 10:53
Published Сегодня, 10:53
Modified Сегодня, 10:53
Updated Сегодня, 10:53
Скорбная церемония проходила в храме Пресвятой Богородицы. На прощание пришли самые близкие люди погибшей. У нее остались двое детей: 14-летняя дочка и восьмилетний сын, на глазах которого произошло убийство, пишет Е1.
Муж и жена жили вместе около 20 лет. Женщина работала в таксопарке оператором, а у супруга постоянной работы не было якобы из-за больной спины. Ранее он подрабатывал ремонтом сантехники, но в последнее время перестал этим заниматься.
При этом, по словам его друга, мужчина часто ходил на рыбалку. Кроме того, он часто выпивал, из-за чего становился буйным.
Известно, что родственники умершей женщины собираются забрать к себе. В отношении горожанина возбудили уголовное дело и заключили под стражу на два месяца.
Напомним, происшествие случилось 18 марта 2024 года. Предположительно, мужчина мог убить супругу из-за ее измены.