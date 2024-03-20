Власти Североуральска заплатят 30 тысяч за нападение собаки на подростка

Posted Сегодня, 10:29
Published Сегодня, 10:29
Modified Сегодня, 10:31
Updated Сегодня, 10:31
Известно, что собака пробегала мимо ребенка и укусила школьницу за бедро. Девочка никак не провоцировала пса, сообщает Свердловский облсуд.
Также рядом находилась стая бездомных собак. Маме девочки пришлось вести ребенка в больницу. Там школьнице сделали прививку от бешенства.
По решению суда администрации предстоит заплатить семье девочке 30 тысяч. Мэрия пыталась оспорить это решение, но безрезультатно.
Ранее сообщалось, что в Нижней Салде мэрия заплатит укушенному бродячим псом подростку 20 тысяч рублей.