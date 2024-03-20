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В Североуральске власти заплатят 30 тысяч семье покусанного подростка

Власти Североуральска заплатят 30 тысяч за нападение собаки на подростка

20 марта 2024, 10:29
Фото: 1MI

В Североуральске власти заплатят 30 тысяч семье покусанного подростка

В Североуральске суд взыскал с мэрии 30 тысяч рублей за нападение бездомной собаки на девочку. ЧП произошло ровно год назад.

Известно, что собака пробегала мимо ребенка и укусила школьницу за бедро. Девочка никак не провоцировала пса, сообщает Свердловский облсуд.

Также рядом находилась стая бездомных собак. Маме девочки пришлось вести ребенка в больницу. Там школьнице сделали прививку от бешенства.

По решению суда администрации предстоит заплатить семье девочке 30 тысяч. Мэрия пыталась оспорить это решение, но безрезультатно.

Ранее сообщалось, что в Нижней Салде мэрия заплатит укушенному бродячим псом подростку 20 тысяч рублей.

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