Врач-блогер из Израиля требует от студентки из Екатеринбурга 2,5 миллиона за курс

Posted Сегодня, 06:22
Published Сегодня, 06:22
Modified Сегодня, 06:24
Updated Сегодня, 06:24
Педиатр Елизавета рассказывает людям о медицине в соцсетях. Методички для будущих терапевтов она продает за 59 тысяч. Курс у нее приобрела студентка медуниверситета из Екатеринбурга Аделина. Они скинулись с одногруппниками по 50-360 рублей и купили его.
После этого девушка отправила пособие в их общий чат. Изучить его мог только тот, кто скидывался, пишет «Урал Мэш».
В какой-то момент кто-то из студентов рассказал блогеру, что курс ее они купили совместными усилиями. Тогда Елизавета потребовала от Аделины сто тысяч. А чуть позднее стала требовать 2,5 миллиона, либо грозила судом.
Студентка рассказала обо всем одногруппникам. И теперь они стали собирать деньги на адвоката, собрать удалось 16 тысяч.
Ранее сообщалось, что блогера из Екатеринбурга уличили в незаконной финансовой деятельности.