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Врач-блогер из Израиля требует от студентки из Екатеринбурга 2,5 миллиона за курс

Врач-блогер из Израиля требует от студентки из Екатеринбурга 2,5 миллиона за курс

20 марта 2024, 06:22
Фото: 1MI
Блогер потребовал от студентки из Екатеринбурга заплатить ему 2,5 миллиона за то, то девушка поделилась его авторским курсом с одногруппниками.

Педиатр Елизавета рассказывает людям о медицине в соцсетях. Методички для будущих терапевтов она продает за 59 тысяч. Курс у нее приобрела студентка медуниверситета из Екатеринбурга Аделина. Они скинулись с одногруппниками по 50-360 рублей и купили его.

После этого девушка отправила пособие в их общий чат. Изучить его мог только тот, кто скидывался, пишет «Урал Мэш».

В какой-то момент кто-то из студентов рассказал блогеру, что курс ее они купили совместными усилиями. Тогда Елизавета потребовала от Аделины сто тысяч. А чуть позднее стала требовать 2,5 миллиона, либо грозила судом.

Студентка рассказала обо всем одногруппникам. И теперь они стали собирать деньги на адвоката, собрать удалось 16 тысяч.

Ранее сообщалось, что блогера из Екатеринбурга уличили в незаконной финансовой деятельности.

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