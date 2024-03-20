Врач-блогер из Израиля требует от студентки из Екатеринбурга 2,5 миллиона за курс

Педиатр Елизавета рассказывает людям о медицине в соцсетях. Методички для будущих терапевтов она продает за 59 тысяч. Курс у нее приобрела студентка медуниверситета из Екатеринбурга Аделина. Они скинулись с одногруппниками по 50-360 рублей и купили его.