Врач Бурнацкая: В марте может развиться сезонное депрессивное расстройство

Posted Сегодня, 07:11
Published Сегодня, 07:11
Modified Сегодня, 07:36
Updated Сегодня, 07:36
В это время года организм может подвергаться различным болезням, связанным с сезонными факторами и общим состоянием. Один из таких случаев — респираторные заболевания, например, бронхит и пневмония, которые могут возникать из-за перепадов температуры и влажности, пишут «Известия».
С другой стороны, весной начинается цветение растений, что может вызывать усиление аллергических реакций. Симптомы аллергии могут быть разнообразными: насморк, кашель, кожные высыпания. Для предотвращения обострения аллергии рекомендуется избегать контакта с аллергенами и принимать противоаллергические препараты.
Кроме того, длительное отсутствие солнечного света в зимний период и недостаток отдыха могут привести к сезонному депрессивному расстройству. Также изменения в питании и переход к свежим продуктам могут вызвать проблемы со желудком и кишечником.
Для поддержания здоровья весной рекомендуется укреплять иммунитет с помощью витаминных комплексов, проводить больше времени на свежем воздухе и одеваться соответствующе погоде.