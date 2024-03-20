Врач Шуппо рассказала, как справиться с синдромом хронической усталости

Пациенты с СХУ часто заблуждаются и тратят годы на лечение других заболеваний из-за сложности диагностики. Для установления диагноза врачи обращают внимание на симптомы, такие как мышечные боли, боль в горле, головные боли, повышенная чувствительность к вирусным инфекциям и другие проявления нарушения иммунитета. Если эти симптомы продолжаются в течение месяца или дольше, то это может быть признаком СХУ.