Врач Шуппо рассказала, как справиться с синдромом хронической усталости

Posted Сегодня, 07:11
Published Сегодня, 07:11
Modified Сегодня, 07:35
Updated Сегодня, 07:35
По словам Шуппо, больше всего подвержены риску заболевания люди в возрасте от 25 до 40 лет, которые испытывают высокие нагрузки или работают без определенного графика. Это могут быть предприниматели, профессиональные спортсмены или люди, которые ведут ночной образ жизни или употребляют большое количество простых углеводов, пишут «Известия».
Причины развития СХУ не полностью изучены, и диагностировать это заболевание сложно. Предполагается, что его появление может вызываться хроническими инфекциями, такими как вирусы Эпштейна-Барра, Коксаки типа В, гепатита C, герпеса VI типа и коронавирус, а также наследственной предрасположенностью, дефицитом витаминов и микроэлементов.
Пациенты с СХУ часто заблуждаются и тратят годы на лечение других заболеваний из-за сложности диагностики. Для установления диагноза врачи обращают внимание на симптомы, такие как мышечные боли, боль в горле, головные боли, повышенная чувствительность к вирусным инфекциям и другие проявления нарушения иммунитета. Если эти симптомы продолжаются в течение месяца или дольше, то это может быть признаком СХУ.
В настоящее время не существует зарегистрированных лекарств для лечения СХУ. Рекомендуемые методы терапии включают коррекцию сна, психотерапию, физиотерапию, соблюдение режима труда и отдыха, а также занятия спортом.
Лечение начинается с диагностики хронических вирусных герпесных инфекций и работы с инфекционистами и иммунологами. Одновременно проводится восстановление кишечной микробиоты, которая влияет на нейро-гормональное и иммунное регулирование организма человека. Необходимо также установить правильный режим сна и дня, при необходимости использовать небольшие дозы мелатонина. Умеренные физические нагрузки, такие как ходьба или бег на свежем воздухе, также помогут.
Важно скорректировать питание в пользу щелочной пищи, включающей больше овощей, а также обеспечить достаточное количество белка и жиров.
Для укрепления организма рекомендуются методы физиотерапии, а для очищения от токсинов — детокс-процедуры, лимфодренажный массаж, посещение бань и саун.