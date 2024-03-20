Выжившая в пожаре в Свердловской области рассказала, как пыталась спасти семью

Posted Сегодня, 12:09
Published Сегодня, 12:09
Modified Сегодня, 12:11
Updated Сегодня, 12:11
Сама Дарья и ее грудной ребенок спаслись. Как рассказала девушка, она пыталась спасти всю семью, пишет Е1.
По словам Дарьи, она не помнит, как проснулась и встала (пожар произошел ночью). Она взяла сына на руки и вышла из комнаты. Затем она очнулась в коридоре, ведущем на кухню.
Затем она увидела, что на кухне горит холодильник. Пламя уже перебиралось в коридор. Девушка успела выйти через дверь, но на улице поняла, что другие члены семьи не смогут сделать тоже самое.
Я обошла дом и выбивала стекла с малышом на руках. Но там уже ничего не было кроме дыма, — рассказала Дарья.
Родственников Даши долго искали под завалами. Дочку Вику нашли рядом с 11-летним братом, а их мать вместе со вторым сыном. Один из мальчиков имел инвалидность. По словам Даши, в доме было два холодильника — старый и новый. Загорелся именно новый.
Сама Даша живет Карпинске с мужем. Полгода назад к ней перебралась сестра. Незадолго до трагедии обе дочки приехали к матери, чтобы отпраздновать 17-летие Вики.
Напомним, что погибшая женщина, Алена, жила с гражданским мужем. В ту ночь он был на работе.