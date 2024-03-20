Выжившая в пожаре в Свердловской области рассказала, как пыталась спасти семью

Родственников Даши долго искали под завалами. Дочку Вику нашли рядом с 11-летним братом, а их мать вместе со вторым сыном. Один из мальчиков имел инвалидность. По словам Даши, в доме было два холодильника — старый и новый. Загорелся именно новый.