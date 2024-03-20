Женщина в Нижнем Тагиле оскорбляла и бросалась вещами в женщину с детьми

Posted Сегодня, 06:45
Published Сегодня, 06:45
Modified Сегодня, 06:45
Updated Сегодня, 06:45
Тагильчанка шла в детский сад с пятилетней девочкой, а также с младшим ребенком, лежавшим в коляске. По словам девушки, в какой-то момент младший, проснувшись, стал плакать, рассказали в Telegram-канале «Инцидент Нижний Тагил».
После этого из окна жилого дома, мимо которого проходила семья, выглянула женщина и стала кричать и ругаться, а также швырять в них вещи. Когда мать нагнулась к ребенку в коляске, ей в спину прилетел пакет, в котором что-то находилось.
Также девушка рассказала, что в этот момент рядом гулял мужчина с собакой. По его словам, эта женщина всегда негативно реагирует на детей. Молодая мама позвонила в полицию, однако ей сообщили, что на вызов не приедут.
Напомним, 21 февраля 2024 года в Нижнем Тагиле пассажир трамвая ударил девочку, которая не стала уступать ему место. В СК в отношении него возбудили уголовное дело.