tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:45

Published Сегодня, 06:45

Modified Сегодня, 06:45

Updated Сегодня, 06:45

Женщина в Нижнем Тагиле оскорбляла и бросалась вещами в женщину с детьми

Женщина в Нижнем Тагиле оскорбляла и бросалась вещами в женщину с детьми

20 марта 2024, 06:45
Фото: 1MI
Жительница Нижнего Тагила пожаловалась на женщину, которая ругалась и швырялась вещами из-за того, что у нее плакал ребенок. Инцидент произошел 19 марта 2024 года.

Тагильчанка шла в детский сад с пятилетней девочкой, а также с младшим ребенком, лежавшим в коляске. По словам девушки, в какой-то момент младший, проснувшись, стал плакать, рассказали в Telegram-канале «Инцидент Нижний Тагил».

После этого из окна жилого дома, мимо которого проходила семья, выглянула женщина и стала кричать и ругаться, а также швырять в них вещи. Когда мать нагнулась к ребенку в коляске, ей в спину прилетел пакет, в котором что-то находилось.

Также девушка рассказала, что в этот момент рядом гулял мужчина с собакой. По его словам, эта женщина всегда негативно реагирует на детей. Молодая мама позвонила в полицию, однако ей сообщили, что на вызов не приедут.

Напомним, 21 февраля 2024 года в Нижнем Тагиле пассажир трамвая ударил девочку, которая не стала уступать ему место. В СК в отношении него возбудили уголовное дело.

В Екатеринбурге девочка с нервным срывом бросается на сверстников с ножом
Узнать подробнее
Читайте также:
Молодая мама в Нижнем Тагиле умерла в больнице после родов. У нее остались двое детейАдвокат рассказала о конфликте избитой школьницы с одноклассниками в Нижнем Тагиле«Попросили закурить»: в Нижнем Тагиле лица неславянской внешности избили подростка
#Происшествия#Нижний Тагил#Дети#Женщина#Мать#ЧП#Конфликт#Оскорбления#18+#Екатеринбург#Елизавета Зиборова#Инцидент
Подпишитесь
Шесть новых могил появились на Аллее славы на Вагонке в Нижнем Тагиле
Вчера, 09:17
Сексуальное воспитание. Советы, как распознать проблемы у ребенка и что с этим делать
18 марта, 11:57
«Пахнет тухлыми яйцами»: жители Вагонки пожаловались на запах выбросов с завода Тагила
Вчера, 06:22
За оторванную голову коллеги мастеру нефтебазы в Тагиле дали два года условно
Вчера, 15:51
В Молодежном театре Нижнего Тагила к сентябрю установят новое оборудование
Вчера, 14:26
Запись в 1 класс в Свердловской области: сроки, документы, особенности
Вчера, 10:11
"