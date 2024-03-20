Житель Киргизии прорыл 130-метровый тоннель в Узбекистан для контрабанды

Posted Сегодня, 17:58
Published Сегодня, 17:58
Modified Сегодня, 18:02
Updated Сегодня, 18:02
Длина тоннеля составляла 130 метров, а его ширина позволяла проходить нескольким людям одновременно. Предполагается, что этот подземный коридор использовался для нелегальной торговли различными товарами, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
На данный момент нет информации о том, какие товары поставлял хозяин дома и есть ли у него сообщники. Однако его уже задержали. Ведется работа по выяснению возможной причастности других лиц к данному происшествию.