tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 17:58

Published Сегодня, 17:58

Modified Сегодня, 18:02

Updated Сегодня, 18:02

Житель Киргизии прорыл 130-метровый тоннель в Узбекистан для контрабанды

20 марта 2024, 17:58
По информации, полученной от Госкомитета нацбезопасности Киргизии, в селе Бек-Абад был обнаружен тоннель, прорытый местным жителем. Этот подземный проход позволял беспрепятственно пересекать границу с Узбекистаном.

Длина тоннеля составляла 130 метров, а его ширина позволяла проходить нескольким людям одновременно. Предполагается, что этот подземный коридор использовался для нелегальной торговли различными товарами, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

На данный момент нет информации о том, какие товары поставлял хозяин дома и есть ли у него сообщники. Однако его уже задержали. Ведется работа по выяснению возможной причастности других лиц к данному происшествию.

Подпишитесь
Шесть новых могил появились на Аллее славы на Вагонке в Нижнем Тагиле
Вчера, 09:17
Названа дата начала настоящей весны в Свердловской области
Сегодня, 09:38
Спасатели просят жителей Екатеринбурга не выходить на лед
Сегодня, 10:04
«Что у тебя под курткой?»: пьяный приставал ко школьнице в подъезде на ГГМ в Тагиле
Сегодня, 10:36
В Молодежном театре Нижнего Тагила к сентябрю установят новое оборудование
Вчера, 14:26
Запись в 1 класс в Свердловской области: сроки, документы, особенности
Вчера, 10:11
"