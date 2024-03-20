Житель Туринска зарезал друга и чуть не убил подругу

Posted Сегодня, 12:18
Published Сегодня, 12:18
Modified Сегодня, 12:20
Updated Сегодня, 12:20
Возбуждено уголовное дело. Следствие полагает, что 16 марта ранее судимый мужчина пришел в гости к друзьям — паре. На месте они поссорились. Не стерпев словесного оскорбления, гость взялся за нож, отметили в региональном СК.
Мужчина скончался на месте, а женщина госпитализирована в тяжелом состоянии. Злоумышленник пояснил, что оба приятеля его оскорбили.
Проводится экспертиза. Мужчину планируют проверить на вменяемость. Он взят под стражу.
Ранее в Заречном была жестоко убита мать двоих детей. Ее зарезал муж, с которым она состояла в браке 20 лет. Предподожительно, он приревновал ее.