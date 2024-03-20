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Posted Сегодня, 12:18

Published Сегодня, 12:18

Modified Сегодня, 12:20

Updated Сегодня, 12:20

Житель Туринска зарезал друга и чуть не убил подругу

Житель Туринска зарезал друга и чуть не убил подругу

20 марта 2024, 12:18
Фото: СК Свердловской области
В Туринске местный житель насмерть зарезал своего приятеля, а также серьезно ранил подругу. За ее жизнь сражаются врачи.

Возбуждено уголовное дело. Следствие полагает, что 16 марта ранее судимый мужчина пришел в гости к друзьям — паре. На месте они поссорились. Не стерпев словесного оскорбления, гость взялся за нож, отметили в региональном СК.

Фото: СК Свердловской области

Мужчина скончался на месте, а женщина госпитализирована в тяжелом состоянии. Злоумышленник пояснил, что оба приятеля его оскорбили.

Проводится экспертиза. Мужчину планируют проверить на вменяемость. Он взят под стражу.

Ранее в Заречном была жестоко убита мать двоих детей. Ее зарезал муж, с которым она состояла в браке 20 лет. Предподожительно, он приревновал ее.

В Заречном состоялось прощание с женщиной, которую убил муж
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#Уголовное дело#Убийство#Экспертиза#Нож#Криминал#Врачи#Туринск#Оскорбление#Судимость#18+#Екатеринбург#Стража#Дарья Сорокина
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