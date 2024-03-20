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15 человек спасли из пожара сотрудники МЧС в Екатеринбурге

Жителей Екатеринбурга вытащили из горящей многоэтажки

20 марта 2024, 07:04
Фото: 1MI

15 человек спасли из пожара сотрудники МЧС в Екатеринбурге

В Екатеринбурге во время пожара в высотке были спасены 15 человек. В их числе три ребенка.

Горела квартира на восьмом этаже в десятиэтажном доме, расположенном по улице Таганской. Из здания эвакуировали 15 граждан, отметили в региональном МЧС.

О том, что квартира горит, спасателям стало известно в 11 часов 19 марта. Известно, что людей эвакуировали по лестнице. Для некоторых понадобились специальные спасательные устройства. В результате никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что семья из четырех человек сгорела в пожаре в Свердловской области. Это мать и трое детей.

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#Происшествия#Пожар#Дети#Квартира#Эвакуация#Спасение#Многоэтажка#18+#Екатеринбург#МЧС#Дарья Сорокина
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