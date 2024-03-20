Жителей Екатеринбурга вытащили из горящей многоэтажки

Posted Сегодня, 07:04
Published Сегодня, 07:04
Modified Сегодня, 07:06
Updated Сегодня, 07:06
Горела квартира на восьмом этаже в десятиэтажном доме, расположенном по улице Таганской. Из здания эвакуировали 15 граждан, отметили в региональном МЧС.
О том, что квартира горит, спасателям стало известно в 11 часов 19 марта. Известно, что людей эвакуировали по лестнице. Для некоторых понадобились специальные спасательные устройства. В результате никто не пострадал.
Ранее сообщалось, что семья из четырех человек сгорела в пожаре в Свердловской области. Это мать и трое детей.