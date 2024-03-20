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Posted Сегодня, 13:03

Published Сегодня, 13:03

Modified Сегодня, 13:05

Updated Сегодня, 13:05

Жители Екатеринбурга спасли тонущую собаку

Жители Екатеринбурга спасли тонущую собаку

20 марта 2024, 13:03
Фото: 1MI
Собаку, которая тонула в реке Исети, спасли неравнодушные жители Екатеринбурга. По словам очевидицы, река проходит прямо под окнами ее дома. И всю зиму там бегали собаки.

На этот раз одна из них провалилась в воду. А другой пес стал лаять, как бы зазывая людей на помощь. Женщина услышала лай с балкона, сообщается в паблике «Свет Екб».

Нашлись ребята, которые собаку вытащили, — рассказала женщина.

Все это происходило поблизости с мостом на Кондратьева. По словам очевидицы, молодые люди не побоялись провести операцию по спасению животного.

Ранее сообщалось, что живодер из Краснотурьинска повесил щенка на поводок и избил его.

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