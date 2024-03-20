Жители Екатеринбурга спасли тонущую собаку

Posted Сегодня, 13:03
Published Сегодня, 13:03
Modified Сегодня, 13:05
Updated Сегодня, 13:05
На этот раз одна из них провалилась в воду. А другой пес стал лаять, как бы зазывая людей на помощь. Женщина услышала лай с балкона, сообщается в паблике «Свет Екб».
Нашлись ребята, которые собаку вытащили, — рассказала женщина.
Все это происходило поблизости с мостом на Кондратьева. По словам очевидицы, молодые люди не побоялись провести операцию по спасению животного.
Ранее сообщалось, что живодер из Краснотурьинска повесил щенка на поводок и избил его.