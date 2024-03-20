Жители Перми убили знакомого из-за долгов и спрятали его тело на кладбище

Posted Сегодня, 08:55
Published Сегодня, 08:55
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Горожане назначили вечером встречу знакомому, который должен был им деньги. Вместе с ним они поехали на Северное кладбище.
Далее обвиняемые совершили убийство, а потом спрятали труп на одном из захоронений. После этого злоумышленники завладели автомобилем убитого, рассказали в пресс-службе пермского СУ СК.
Погибшего нашли 15 марта. Вскоре удалось найти и задержать подозреваемых. В отношении пермяков возбудили уголовное дело и заключили их под стражу.
Напомним, 1 марта 2024 года в Екатеринбурге местный житель убил своего приятеля во время разгоревшегося конфликта.