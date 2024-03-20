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Жители Перми убили знакомого из-за долгов и спрятали его тело на кладбище

Жители Перми убили знакомого из-за долгов и спрятали его тело на кладбище

20 марта 2024, 08:55
Фото: 1MI
Двое мужчин из Перми убили своего 41-летнего знакомого из-за задолженностей. Происшествие случилось 5 марта 2024 года.

Горожане назначили вечером встречу знакомому, который должен был им деньги. Вместе с ним они поехали на Северное кладбище.

Далее обвиняемые совершили убийство, а потом спрятали труп на одном из захоронений. После этого злоумышленники завладели автомобилем убитого, рассказали в пресс-службе пермского СУ СК.

Погибшего нашли 15 марта. Вскоре удалось найти и задержать подозреваемых. В отношении пермяков возбудили уголовное дело и заключили их под стражу.

Напомним, 1 марта 2024 года в Екатеринбурге местный житель убил своего приятеля во время разгоревшегося конфликта.

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#Полиция#Уголовное дело#Убийство#Криминал#Пермь#Долги#Преступление#Должник#ЧП#Обвиняемые#18+#Екатеринбург#Елизавета Зиборова#Инцидент#Стража
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