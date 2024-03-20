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Published Сегодня, 11:13

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Updated Сегодня, 11:15

Житель Первоуральска бегал с ножом по улице

Жители Первоуральска испугались мужчину, который бегал по улице с ножом

20 марта 2024, 11:13
Фото: 1MI

Житель Первоуральска бегал с ножом по улице

В Первоуральске местный житель бегал по улицам, вооружившись ножом. Инцидент произошел на улице Емлина.

На незнакомце была надета черная куртка с капюшоном. Очевидцы предположили, что он был пьян, рассказали в группе ВКонтакте «Инцидент Первоуральск».

Фото: Группа ВКонтакте «Инцидент Первоуральск»

Кто-то из местных жителей пожаловался в полицию о том, что по улице бегает вооруженный человек. Вскоре правоохранители поймали его возле пешеходного перехода и привезли в отделение.

Напомним, в Екатеринбурге шестиклассница, учащаяся в гимназии, стала нападать на одноклассников. По словам очевидцев, у девочки произошел нервный срыв. При этом преподавательский состав и администрация на происходящее не реагируют.

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