Жители Первоуральска испугались мужчину, который бегал по улице с ножом

Posted Сегодня, 11:13
Published Сегодня, 11:13
Modified Сегодня, 11:15
Updated Сегодня, 11:15
На незнакомце была надета черная куртка с капюшоном. Очевидцы предположили, что он был пьян, рассказали в группе ВКонтакте «Инцидент Первоуральск».
Кто-то из местных жителей пожаловался в полицию о том, что по улице бегает вооруженный человек. Вскоре правоохранители поймали его возле пешеходного перехода и привезли в отделение.
Напомним, в Екатеринбурге шестиклассница, учащаяся в гимназии, стала нападать на одноклассников. По словам очевидцев, у девочки произошел нервный срыв. При этом преподавательский состав и администрация на происходящее не реагируют.