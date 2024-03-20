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Posted Сегодня, 11:52

Published Сегодня, 11:52

Modified Сегодня, 11:54

Updated Сегодня, 11:54

Ведьма из Екатеринбурга снялась в «Битве экстрасенсов»

Жительница Екатеринбурга заявила о своих сверхъестестенных способностях

20 марта 2024, 11:52
Фото: со страницы в Instagram (запрещена в России) Тамары Халы

Ведьма из Екатеринбурга снялась в «Битве экстрасенсов»

Ведьма из Екатеринбурга Тамара Халы снялась первом выпуске «Битвы экстрасенсов». Она — претендент на участие в шоу.

Тамара в соцсетях пишет, что еще в детстве заметила в себе сверхъестественные способности. Она будто бы попадала в другую реальность. Девушка видела тени и чувствовала касания пространства с ней. Сейчас Тамара называет себя ведьмой, шаманом и магом, пишет Е1. Она работает со многими техниками.

Девушка утверждает, что она — проводник в «мир мертвых». Она умеет общаться с духами. А недавно она прошла практику шаманского захоронения.

Подробности съемок она не может разглашать. Однако известно, что скоро выпуск выйдет на экраны ТВ.

Ранее сообщалось, что блогер из Краснотурьинска просит экстрасенсов разобраться в смерти его жены.

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#Общество#Шоу#Телевидение#ТВ#Духи#18+#Екатеринбург#Дарья Сорокина#Битва экстрасенсов
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