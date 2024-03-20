Жительница Екатеринбурга заявила о своих сверхъестестенных способностях

Тамара в соцсетях пишет, что еще в детстве заметила в себе сверхъестественные способности. Она будто бы попадала в другую реальность. Девушка видела тени и чувствовала касания пространства с ней. Сейчас Тамара называет себя ведьмой, шаманом и магом, пишет Е1. Она работает со многими техниками.