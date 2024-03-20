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Звезда сериала «Слово пацана» Никита Кологривый укусил официантку в Новосибирске

Звезда сериала «Слово пацана» Никита Кологривый укусил официантку в Новосибирске

20 марта 2024, 07:29
Фото: со страницы во «ВКонтакте» Никиты Кологривого
Актер из сериала «Слово Пацана» Никита Кологривый отдыхал в ресторане в Новосибирске. Там он укусил официантку за ногу.

Он подошел к сотруднице, закрывающей смену, лег к ней на колени. Далее, как утверждает «Абзац», он «стал склонять ее к близости» и укусил за ногу.

По данным издания, актер был пьяным. Также он якобы пытался подраться с персоналом.

Один из очевидцев рассказал RT, что все присутствующие были в шоке. Руководство ресторана обратилось в полицию. После этого была организована проверка.

Агент Никиты подтвердила факт конфликта. По ее данным, он уже исчерпан, в том числе с руководством заведения.

Ранее сообщалось, что актер из «Уральских пельменей» подрался с молодежью в метро Екатеринбурга. Позже выяснилось, что его могли подставить с помощью маски.

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#Происшествия#Ресторан#Новосибирск#Конфликт#Пьяный#18+#Екатеринбург#Дарья Сорокина#Слово пацана
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