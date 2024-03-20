Звезда сериала «Слово пацана» Никита Кологривый укусил официантку в Новосибирске

Posted Сегодня, 07:29
Published Сегодня, 07:29
Modified Сегодня, 07:31
Updated Сегодня, 07:31
Он подошел к сотруднице, закрывающей смену, лег к ней на колени. Далее, как утверждает «Абзац», он «стал склонять ее к близости» и укусил за ногу.
По данным издания, актер был пьяным. Также он якобы пытался подраться с персоналом.
Один из очевидцев рассказал RT, что все присутствующие были в шоке. Руководство ресторана обратилось в полицию. После этого была организована проверка.
Агент Никиты подтвердила факт конфликта. По ее данным, он уже исчерпан, в том числе с руководством заведения.
Ранее сообщалось, что актер из «Уральских пельменей» подрался с молодежью в метро Екатеринбурга. Позже выяснилось, что его могли подставить с помощью маски.