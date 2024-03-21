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16-летняя жительница Екатеринбурга стала участницей шоу «Мама в 16»

16-летняя жительница Екатеринбурга родила на камеру

21 марта 2024, 03:32
Фото: скриншот шоу телеканала «Ю»

16-летняя жительница Екатеринбурга стала участницей шоу «Мама в 16»

16-летняя Олеся из Екатеринбурга приняла участие в шоу «Мама в 16» на телеканале «Ю». Выпуск показали 20 марта. Девушка забеременела от своего 19-летнего молодого человека.

В выпуск попали семейные конфликты и сами роды. По словам самой Олеси, она часто проводила время во дворах.

Девушка рассказывает, что детство ее было непростым. Ей недоставало любви матери, а отец их бросил. Олеся часто прогуливала уроки. Она окончила с трудом 9 классов и мечтает стать физруком.

При этом 17-летняя Олеся уже имеет три привода в полицию. В первый раз она нарушила коменданткий час, во второй — мать подруги объявила их в розыск, а в третий раз девушка нагрубила сотрудникам ПДН в пьяном виде.

Со своим парнем Володей они встретились в общей компании. Он тоже жил в неблагополучной семье. Чтобы уехать от матери Олеся решила забеременеть. Родители молодого человека обрадовались пополнению, но мать Олеси оказалась не рада.

Несмотря на ссоры и разногласия мужчина сделал девушке предложение. Рожала она в Санкт-Петербурге на 38-й неделе. На свет появилась девочка. Ее назвали Майей. Однако после ее рождения пара все-таки распалась. Но через месяц Володя пришел мириться.

Напомним, ранее участницей шоу «Беременна в 16» стала девочка из Верхней Пышмы.

#Свободное время#Дети#Подростки#Беременность#Шоу#ТВ#Екатеринбург#Ирина Кирилова
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