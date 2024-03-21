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Published Сегодня, 14:06

Modified Сегодня, 14:08

Updated Сегодня, 14:08

Агрокомплекс под Нижним Тагилом не исполняет предписания по охране воздуха

Агрокомплекс под Нижним Тагилом не спешит устранять нарушения по загрязнению воздуха

21 марта 2024, 14:06
Фото: tagilcity.ru

Агрокомплекс под Нижним Тагилом не исполняет предписания по охране воздуха

Агрокомплекс «Горноуральский» под Нижним Тагилом пытался оспорить решение надзорного ведомства по срокам устранения нарушений по загрязнению воздуха. Но безрезультатно.

С 10 июля по 1 августа 2023 года в отношении ООО «Агрокомплекс „Горноуральский“» Росприроднадзор провел внеплановую выездную проверку.

Оказалось, что на племферме было превышено содержание диокида азота и оксида азота в 1,6 раза. На участке утилизации биологических отходов (крематоре) показатели вредных веществ оказались еще больше. Оксид азота, диоксид азота, диоксид серы были превышены в 4,8 раза, а оксид углерода — в 11 раз.

По результатам, предприятию было вынесено предписание об устранении выявленных нарушений в течение четырех месяцев.

Руководство агрокомплекса не согласилось с этим и попыталось обжаловать решение, но безрезультатно. Тогда предприятие обратилось в надзорное ведомство за отсрочкой исполнения, но тоже не получило его и подало апелляцию в Арбитражный суд Свердловской области.

Заявитель ссылался на то, что выявленные отклонения от предельно допустимых
выбросов связаны с ошибками в расчетах, допущенными разработчиками проекта ПДВ,
утвержденного в 2021 году, выяснила редакция TagilCity.ru.

Однако суд посчитал, что у агрокомплекса было достаточно времени, чтобы устранить нарушения, так как обнаруженные загрязняющие вещества являются особо опасными. Их
выброс может привести не только к загрязнению окружающей среды, но и к
непосредственной угрозе причинения вреда жизни и тяжкого вреда здоровью граждан. В итоге в исковом заявлении Горноуральскому агрокомплексу было отказано.

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