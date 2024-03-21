Агрокомплекс под Нижним Тагилом не спешит устранять нарушения по загрязнению воздуха

Однако суд посчитал, что у агрокомплекса было достаточно времени, чтобы устранить нарушения, так как обнаруженные загрязняющие вещества являются особо опасными. Их

выброс может привести не только к загрязнению окружающей среды, но и к

непосредственной угрозе причинения вреда жизни и тяжкого вреда здоровью граждан. В итоге в исковом заявлении Горноуральскому агрокомплексу было отказано.