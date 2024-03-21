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Published Сегодня, 14:17

Modified Сегодня, 14:19

Updated Сегодня, 14:19

Волонтеры в Екатеринбурге спасли искалеченную живодерами белку

Ампутировали три лапки: в Екатеринбурге выходили изувеченную живодерами белку

21 марта 2024, 14:17
Фото: «Белкоспас» в ВК

Волонтеры в Екатеринбурге спасли искалеченную живодерами белку

Беременной белке, которую искалечили подростки в Екатеринбурге, понадобилась серьезная операция из-за развившейся гангрены.

Белку нашли в Академическом районе Екатеринбурга две женщины. Они отбили животное у подростков. Маленький зверек был серьезно искалечен, поэтому пришлось обратиться за помощью к волонтерам. Историю белки Марты, которая потеряла детенышей и три лапки, рассказал паблик «Белкоспас».

У белки сначала произошли преждевременные роды, все бельчата погибли. А затем развилась гангрена, так что изначально волонтеры даже думали об усыплении, однако все же решили прооперировать маленького зверька. Некроз захватил три лапки и молочную железу, ветеринарам пришлось потрудиться.

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Зверек пережил наркоз и операцию. Сейчас Марта приспосабливается к новой жизни, она начала понемногу передвигаться, у нее появился аппетит. Ее забрала к себе на постоянное место жительства одна из волонтеров проекта «Белкоспас». Обитать в дикой природе зверек больше не сможет.

Ранее в Краснотурьинске мужчина подвесил щенка на поводке и избивал его палкой.

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