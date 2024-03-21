Ампутировали три лапки: в Екатеринбурге выходили изувеченную живодерами белку

Зверек пережил наркоз и операцию. Сейчас Марта приспосабливается к новой жизни, она начала понемногу передвигаться, у нее появился аппетит. Ее забрала к себе на постоянное место жительства одна из волонтеров проекта «Белкоспас». Обитать в дикой природе зверек больше не сможет.