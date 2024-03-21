Аренда «однушки» взлетела в Нижнем Тагиле на 78%

Специалисты делали сравнительный анализ в городах, где живет более 300 тысяч граждан. Больше всего маленькое жилье подорожали в городе Липецк, где цены на «однушки» за год возросли на 97%, в Астрахани и Махачкале они подорожали на более чем 80%. Приблизился к этому показателю и Челябинск.