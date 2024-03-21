Аренда «однушки» взлетела в Нижнем Тагиле на 78%

Posted Сегодня, 09:50
Published Сегодня, 09:50
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Updated Сегодня, 09:52
Город вошел в топ муниципалитетов с самым большим ростом цен за аренду жилья площадью до 32 «квадратов».
С марта прошлого года цена аренды на месяц в целом по стране возросла на суммы от 16,7% до 97%, пишет «Мир квартир».
Специалисты делали сравнительный анализ в городах, где живет более 300 тысяч граждан. Больше всего маленькое жилье подорожали в городе Липецк, где цены на «однушки» за год возросли на 97%, в Астрахани и Махачкале они подорожали на более чем 80%. Приблизился к этому показателю и Челябинск.
Нижний Тагил также вошел в этот рейтинг с приростом цены на +78,5%. В целом, снять в городе небольшую квартиру можно за сумму от 18 тысяч.
Меньше всего арендное жилье дорожало в Сочи, Владивостоке, Северной столице и Москве. Дороже всего, как и прежде, снять квартиру в столице России и в Якутске — в среднем от 47 тысяч.
Ранеее эксперт поделилась, какое жилье запрещено в Турции и пользуется спросом в России.