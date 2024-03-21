tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:50

Published Сегодня, 09:50

Modified Сегодня, 09:52

Updated Сегодня, 09:52

Съем однокомнатных квартир в Нижнем Тагиле подорожал на 78%

Аренда «однушки» взлетела в Нижнем Тагиле на 78%

21 марта 2024, 09:50
Фото: 1MI

Съем однокомнатных квартир в Нижнем Тагиле подорожал на 78%

Аренда однокомнатной квартиры подорожала в Нижнем Тагиле на 78% за год.

Город вошел в топ муниципалитетов с самым большим ростом цен за аренду жилья площадью до 32 «квадратов».

С марта прошлого года цена аренды на месяц в целом по стране возросла на суммы от 16,7% до 97%, пишет «Мир квартир».

Специалисты делали сравнительный анализ в городах, где живет более 300 тысяч граждан. Больше всего маленькое жилье подорожали в городе Липецк, где цены на «однушки» за год возросли на 97%, в Астрахани и Махачкале они подорожали на более чем 80%. Приблизился к этому показателю и Челябинск.

Нижний Тагил также вошел в этот рейтинг с приростом цены на +78,5%. В целом, снять в городе небольшую квартиру можно за сумму от 18 тысяч.

Меньше всего арендное жилье дорожало в Сочи, Владивостоке, Северной столице и Москве. Дороже всего, как и прежде, снять квартиру в столице России и в Якутске — в среднем от 47 тысяч.

Ранеее эксперт поделилась, какое жилье запрещено в Турции и пользуется спросом в России.

#Экономика#Нижний Тагил#Цены#Свердловская область#Москва#Аренда#Санкт-Петербург#Квартиры#Сочи#Екатеринбург#Города#Дарья Сорокина#Махачкала
Подпишитесь
Как улицы Нижнего Тагила встречают весну: фоторепортаж редакции TagilCity.ru
Сегодня, 07:29
Пострадавшая в ДТП 2015 года спустя 10 лет поблагодарила тагильчанку за помощь
Сегодня, 06:40
В Екатеринбурге «мужья на час» кошмарят беззащитных женщин
Вчера, 13:50
«Что у тебя под курткой?»: пьяный приставал ко школьнице в подъезде на ГГМ в Тагиле
Вчера, 10:36
Правда ли, что ИТ-технологиями из Нижнего Тагила пользуется весь мир?
Вчера, 14:55
В Нижнем Тагиле сфотографируют 17 мостов и проверят их состояние
Вчера, 14:03
"