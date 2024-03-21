Четверо героев из Свердловской области попали в книгу «Горячее сердце»

16-летний Сергей Тетеревков из Красноуфимского района в 2021 году помог выбраться шестерым детям и женщине из пожара в селе Чатлык. Тогда сгорели два дома. Мальчик проходил мимо, когда заметил пламя. Он пробрался в дом и увидел троих детей. Затем огонь перебросился на соседний дом, где находились трое детей и их мать. Всем он помог выбраться.