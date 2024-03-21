Четверо героев из Свердловской области попали в книгу «Горячее сердце»

Posted Сегодня, 05:19
Published Сегодня, 05:19
Modified Сегодня, 05:21
Updated Сегодня, 05:21
В 2024 году будут описаны 19 новых историй. В мае все их участники получат почетные знаки. В Свердловской области лауреатами признаны четверо подростков, спасшие людей из огня и воды.
10-летний Тимофей Оськин из Березовского ГО спас от гибели девочку в пруду. Он отдыхал с дедушкой на берегу, когда увидел, что сверстница прыгнула в воду, но долго не выплывала на поверхность.
16-летний Сергей Тетеревков из Красноуфимского района в 2021 году помог выбраться шестерым детям и женщине из пожара в селе Чатлык. Тогда сгорели два дома. Мальчик проходил мимо, когда заметил пламя. Он пробрался в дом и увидел троих детей. Затем огонь перебросился на соседний дом, где находились трое детей и их мать. Всем он помог выбраться.
В августе 2023 года 16-летний Виталий Кочнев и его друг Артем Христачев спасли из пожара троих пожилых людей из пожара в деревянном бараке в поселке Третий Северный Североуральского ГО.
А 12-летний Амир Хазимуллин из Екатеринбурга в августе 2023 года спас бабушку в селе Аскино в Башкортостане. Она провалилась в яму у скважины. Женщина потеряла сознание. Яма стала наполняться водой, так как была повреждена труба. Амир бросился за помощью и вызвал скорую.
Напомним, ранее в селе Ильинское Свердловской области бригада мусоровоза спасла людей из пожара.