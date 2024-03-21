Делом об избиении подростка мигрантами в Нижнем Тагиле заинтересовался Бастрыкин

Posted Сегодня, 03:42
Published Сегодня, 03:42
Modified Сегодня, 03:44
Updated Сегодня, 03:44
Он поручил представить ему доклад по данному делу от руководителя СУ СК России по Свердловской области Константина Мирошниченко. Расследование уже проводится.
Напомним, инцидент случился 17 марта на Тагилстрое в Нижнем Тагиле. Мальчик ждал друга около школы №49, когда к нему подошла группа молодых людей и попросила закурить. После отказа они повторили просьбу, но юноша резко ответил. Затем молодые люди стали избивать мальчика.
По данному факту в полиции возбудили уголовное дело. Уже задержаны двое подозреваемых.