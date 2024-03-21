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Делом об избиении подростка мигрантами в Нижнем Тагиле заинтересовался Бастрыкин

Делом об избиении подростка мигрантами в Нижнем Тагиле заинтересовался Бастрыкин

21 марта 2024, 03:42
Фото: 1MI
Глава СК РФ Александр Бастрыкин заинтересовался делом об избиении подростка в Нижнем Тагиле мигрантами.

Он поручил представить ему доклад по данному делу от руководителя СУ СК России по Свердловской области Константина Мирошниченко. Расследование уже проводится.

Напомним, инцидент случился 17 марта на Тагилстрое в Нижнем Тагиле. Мальчик ждал друга около школы №49, когда к нему подошла группа молодых людей и попросила закурить. После отказа они повторили просьбу, но юноша резко ответил. Затем молодые люди стали избивать мальчика.

По данному факту в полиции возбудили уголовное дело. Уже задержаны двое подозреваемых.

Задержанных двое: уголовное дело по нападению на школьника возбуждено в Нижнем Тагиле
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#Нижний Тагил#Дети#Избиение#Подростки#Криминал#Нападение#18+#Екатеринбург#Александр Бастрыкин#Ирина Кирилова
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