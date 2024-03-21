tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:43

Published Сегодня, 07:43

Modified Сегодня, 07:43

Updated Сегодня, 07:43

Драмтеатр и Театр кукол в Нижнем Тагиле стали победителями в фестивале «Браво»

Драмтеатр и Театр кукол в Нижнем Тагиле стали победителями в фестивале «Браво»

21 марта 2024, 07:43
Фото: Изображение Midjourney
Драматический театр, Кукольный, Молодежный и Маленький театры из Нижнего Тагила стали победителями на областном фестивале «Браво».

Актриса Драмтеатра Екатерина Сысоева была награждена за женскую второстепенную роль за спектакль «Чайка», а артиста Дмитрия Кибарова наградили за сыгранную роль в «Безымянной звезде».

Лучшим творческим проектом среди кукольных театров стал «Как поймать тишину», а его создательница — Екатерина Ложкина — стала победительницей за режиссуру в кукольном театре, рассказали в пресс-службе мэрии.

Молодежный театр наградили за проект «Кирюша», а артистка Анна Каратаева из Маленького театра была награждена за лучшее актерское исполнение.

Напомним, 2 марта 2024 года в Нижнем Тагиле в кукольном театре состоялось представление современной сказки «Три поросенка», а 29 марта будет представлена постановка «Давай дружить». Их смогут посмотреть дети от 3 лет.

Театр танца «Грани» из Нижнего Тагила стал лауреатом фестиваля в Екатеринбурге
Узнать подробнее
Читайте также:
Честь Нижнего Тагила в финале «Урал-Mix» будут защищать «Лимонад» и «Эпиграф»Всех перетанцевали: «Задоринка» представит Нижний Тагил на «Урал-МIX» в ЕкатеринбургеСпортивные гимнасты из Нижнего Тагила взяли награды турнира «Февральские метели»
#Общество#Свободное время#Нижний Тагил#Фестиваль#Театр кукол#Победа#Драмтеатр#Награды#Спектакли#Победители#Екатеринбург#Елизавета Зиборова#Маленький театр#Молодежный театр#Гордость Нижнего Тагила
Подпишитесь
Правда ли, что ИТ-технологиями из Нижнего Тагила пользуется весь мир?
Вчера, 14:55
В Нижнем Тагиле сфотографируют 17 мостов и проверят их состояние
Вчера, 14:03
В Екатеринбурге «мужья на час» кошмарят беззащитных женщин
Вчера, 13:50
«Что у тебя под курткой?»: пьяный приставал ко школьнице в подъезде на ГГМ в Тагиле
Вчера, 10:36
В Молодежном театре Нижнего Тагила к сентябрю установят новое оборудование
19 марта, 14:26
Сразу 10 компаний заявились на проектирование нового Театра кукол в Нижнем Тагиле
Вчера, 14:44
"