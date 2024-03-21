Драмтеатр и Театр кукол в Нижнем Тагиле стали победителями в фестивале «Браво»

Posted Сегодня, 07:43
Published Сегодня, 07:43
Modified Сегодня, 07:43
Updated Сегодня, 07:43
Актриса Драмтеатра Екатерина Сысоева была награждена за женскую второстепенную роль за спектакль «Чайка», а артиста Дмитрия Кибарова наградили за сыгранную роль в «Безымянной звезде».
Лучшим творческим проектом среди кукольных театров стал «Как поймать тишину», а его создательница — Екатерина Ложкина — стала победительницей за режиссуру в кукольном театре, рассказали в пресс-службе мэрии.
Молодежный театр наградили за проект «Кирюша», а артистка Анна Каратаева из Маленького театра была награждена за лучшее актерское исполнение.
Напомним, 2 марта 2024 года в Нижнем Тагиле в кукольном театре состоялось представление современной сказки «Три поросенка», а 29 марта будет представлена постановка «Давай дружить». Их смогут посмотреть дети от 3 лет.