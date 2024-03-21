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Два человека погибло на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск

Два человека погибло на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск

21 марта 2024, 10:24
Фото: Telegram-канал «Урал Мэш»
19-летний водитель машины Toyota Probox влетел в два столба. Двое человек скончались. ДТП произошло на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск.

Молодой человек забрал троих приятелей с вокзала и вместе с ними поехал в город Ялуторовск, который находится в Тюменской области. В пути машина влетела в столб, после чего ее откинуло на другой, рассказали в Telegram-канале «Урал Мэш».

Одного из пассажиров выбросило из салона, после чего он погиб. Также в аварии погибла 17-летняя девушка. Водителя и его приятеля с травмами доставили в медучреждение.

Видео: Telegram-канал «Урал Мэш»

Позднее выяснилось, что иномарка была на «летней» резине, а у ее владельца было 47 штрафов за несоблюдение скорости. Кроме того, за несколько часов до ЧП его остановили автоинспекторы из-за тонировки на стеклах. Также у водителя не было ОСАГО.

Напомним, 18 марта 2024 года на ЕКАДе столкнулись два грузовика. один из водителей пострадал.

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