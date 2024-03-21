Два человека погибло на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск

Позднее выяснилось, что иномарка была на «летней» резине, а у ее владельца было 47 штрафов за несоблюдение скорости. Кроме того, за несколько часов до ЧП его остановили автоинспекторы из-за тонировки на стеклах. Также у водителя не было ОСАГО.