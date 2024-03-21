Еще один житель Екатеринбурга получил льдиной по голове

Posted Сегодня, 12:08
Published Сегодня, 12:08
Modified Сегодня, 12:10
Updated Сегодня, 12:10
Мужчину увезла машина реанимации, сообщается в паблике «Злой Екб».
Будьте очень осторожны у краев домов! — написал очевидец происшествия.
Напомним, что сегодня, 21 марта, произошло еще два аналогичных ЧП. Первое случилось в центре Екатеринбурга на улице Вайнера. Там молодой человек заходил в здание приставов, как вдруг на него упала льдина. Он упал и потерял сознание. Очевидцы вызвали для него скорую.
Второе происшествие произошло на улице Белинского. Там мужчина гулял со спутницей и на него обрушилась глыба. В больнице ему диагностировали повреждение мягких тканей.