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Posted Сегодня, 12:08

Published Сегодня, 12:08

Modified Сегодня, 12:10

Updated Сегодня, 12:10

Глыба льда упала на голову еще одному жителю Екатеринбурга

Еще один житель Екатеринбурга получил льдиной по голове

21 марта 2024, 12:08
Фото: «Злой Екб»

Глыба льда упала на голову еще одному жителю Екатеринбурга

В Екатеринбурге мужчина шел по улице Генеральской, около дома №3, как вдруг на его голову упала огромная глыба льда. Очевидцы утверждают, что она летела с большой высоты.

Мужчину увезла машина реанимации, сообщается в паблике «Злой Екб».

Будьте очень осторожны у краев домов! — написал очевидец происшествия.

Напомним, что сегодня, 21 марта, произошло еще два аналогичных ЧП. Первое случилось в центре Екатеринбурга на улице Вайнера. Там молодой человек заходил в здание приставов, как вдруг на него упала льдина. Он упал и потерял сознание. Очевидцы вызвали для него скорую.

Второе происшествие произошло на улице Белинского. Там мужчина гулял со спутницей и на него обрушилась глыба. В больнице ему диагностировали повреждение мягких тканей.

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#Происшествия#Свердловская область#Безопасность#Лед#Глыба#18+#Екатеринбург#Льдина#Дарья Сорокина#Машина реанимации
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