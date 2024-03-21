Еще один житель Екатеринбурга получил льдиной по голове

Напомним, что сегодня, 21 марта, произошло еще два аналогичных ЧП. Первое случилось в центре Екатеринбурга на улице Вайнера. Там молодой человек заходил в здание приставов, как вдруг на него упала льдина. Он упал и потерял сознание. Очевидцы вызвали для него скорую.