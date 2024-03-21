ФОМС внедряет в 14 регионах РФ цифровой медицинский профиль

В текущем году запланировано внедрение цифрового медицинского профиля в 14 регионах. Цель заключается в переходе информационных процессов в области обязательного медицинского страхования на единую технологическую платформу. Это улучшит учет информации, повысит доступность и качество медицинской помощи. В случае успешной реализации пилотного проекта будет рассмотрено его масштабирование на другие регионы России, пишет rg.ru.