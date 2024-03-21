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ФОМС внедряет в 14 регионах РФ цифровой медицинский профиль

ФОМС внедряет в 14 регионах РФ цифровой медицинский профиль

21 марта 2024, 07:38
Фото: пресс-служба ФОМС
Председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) Илья Баланин подчеркнул в беседе с журналистами РГ важность применения цифровых технологий в сфере здравоохранения и рассказал об изменениях, касающихся диспансеризации.

В текущем году запланировано внедрение цифрового медицинского профиля в 14 регионах. Цель заключается в переходе информационных процессов в области обязательного медицинского страхования на единую технологическую платформу. Это улучшит учет информации, повысит доступность и качество медицинской помощи. В случае успешной реализации пилотного проекта будет рассмотрено его масштабирование на другие регионы России, пишет rg.ru.

Прежде всего важно обеспечить согласованную работу медицинских учреждений, органов управления здравоохранением субъектов, страховых компаний и ФОМС. Это позволит обеспечить необходимый контроль и качество медицинской помощи, а также принимать управленческие решения на основе данных. Новая система поможет врачам оценить риски заболеваний у конкретных пациентов и предпринять соответствующие медицинские меры.

Благодаря цифровизации медицинские учреждения смогут эффективно отслеживать информацию о пациентах, требующих особого внимания, а государственные органы смогут контролировать этот процесс. В случае успешной реализации проекта ФОМС сможет более точно планировать объемы медицинской помощи в различных регионах.

Изменения в проведении диспансеризации также остаются значимыми для системы обязательного медицинского страхования, поскольку регулярные профилактические осмотры способствуют сохранению здоровья граждан и повышению их качества жизни.

Согласно приказу Минздрава России, начиная с текущего года диспансеризацию можно пройти на рабочем месте в передвижных медицинских комплексах, оснащенных необходимым оборудованием для обследований. Кроме того, страховые компании и медицинские учреждения должны информировать население о проведении диспансеризации в отдаленных районах.

Следует отметить, что в прошлом году профилактические осмотры прошли 82,8 миллиона человек, из них у 26% не было хронических неинфекционных заболеваний, но имелись риски сердечно-сосудистых заболеваний.

«Также отмечу, что в том числе благодаря профилактическим осмотрам и своевременно оказанной медицинской помощи доля смертельных случаев из-за онкологии в прошлом году снизилась на 0,6%, а из-за сердечно-сосудистых заболеваний — на 3,2%», — сказал Баланин.

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