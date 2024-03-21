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В Ивделе случился пожар в колонии

ФСИН и МЧС устроили пожар в старой колонии в Ивделе

21 марта 2024, 05:43
Фото: 1MI

В Ивделе случился пожар в колонии

В Ивделе случился пожар в исправительной колонии №62. Об этом сообщили очевидцы произошедшего.

Однако, никакого происшествия не случилось. Причиной пожара стала ликвидация колонии, пишет 66.ру.

По словам представителя ГУФСИН по региону Александра Левченко, заключенные и сотрудники были предварительно вывезены. При этом весь процесс осуществляется под контролем спасателей. Все действия заносятся в протокол. Осуществляется выжигание конструкций колонии.

Напомним, ранее в пожаре в поселке Ис в Свердловской области погибли четыре человека, из них трое детей.

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#Происшествия#Пожар#Свердловская область#Возгорание#Колония#Ивдель#Екатеринбург#Ирина Кирилова#МЧС
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