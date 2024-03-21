ФСИН и МЧС устроили пожар в старой колонии в Ивделе

Posted Сегодня, 05:43
Published Сегодня, 05:43
Modified Сегодня, 05:45
Updated Сегодня, 05:45
Однако, никакого происшествия не случилось. Причиной пожара стала ликвидация колонии, пишет 66.ру.
По словам представителя ГУФСИН по региону Александра Левченко, заключенные и сотрудники были предварительно вывезены. При этом весь процесс осуществляется под контролем спасателей. Все действия заносятся в протокол. Осуществляется выжигание конструкций колонии.
Напомним, ранее в пожаре в поселке Ис в Свердловской области погибли четыре человека, из них трое детей.