Футбольный тренер из Екатеринбурга обманул детей на 5 миллионов

Posted Сегодня, 07:26
Published Сегодня, 07:26
Modified Сегодня, 07:28
Updated Сегодня, 07:28
Речь идет о выпускнике УрФУ Анатолии Тарасенко. Деньги собирались якобы на поездку на детский турнир в Дубае. Сбор проводился еще в прошлом году.
С тех пор соревнование якобы переносилось на другие даты и в разные страны, часть родителей тогда отказалась от поездки, им вернули деньги, пишет Е1. Другие же остались без возврата.
Во время разговора с одним из родителей, тренер рассказал, что он проиграл 1,3 млн и признался, что склонен к азартным играм. Теперь пострадавшие родители готовят иски в суд.
Сам Анатолий разместил в соцсетях видео, в котором признался, что лечился от лудомании. Большую часть долгов он, по его словам, вернул, а оставшиеся деньги хочет вернуть в скором времени.
Я делал ставки, нанес ущерб людям. Уже год как я не играю. Я был на реабилитации, — признался тренер.
Родители также отметили, что отдавали детей к этому тренеру, чтобы он сделал из них хороших футболистов. Но в какой-то момент он перестал заниматься детьми.
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