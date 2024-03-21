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Детского тренера из Екатеринбурга подозревают в мошенничестве на 5 млн

Футбольный тренер из Екатеринбурга обманул детей на 5 миллионов

21 марта 2024, 07:26
Фото: 1MI

Детского тренера из Екатеринбурга подозревают в мошенничестве на 5 млн

В Екатеринбурге блогера и детского тренера родители спортсменов обвинили в мошенничестве. По их словам, он собрал с учеников 5 миллионов и обманул их.

Речь идет о выпускнике УрФУ Анатолии Тарасенко. Деньги собирались якобы на поездку на детский турнир в Дубае. Сбор проводился еще в прошлом году.

С тех пор соревнование якобы переносилось на другие даты и в разные страны, часть родителей тогда отказалась от поездки, им вернули деньги, пишет Е1. Другие же остались без возврата.

Во время разговора с одним из родителей, тренер рассказал, что он проиграл 1,3 млн и признался, что склонен к азартным играм. Теперь пострадавшие родители готовят иски в суд.

Сам Анатолий разместил в соцсетях видео, в котором признался, что лечился от лудомании. Большую часть долгов он, по его словам, вернул, а оставшиеся деньги хочет вернуть в скором времени.

Я делал ставки, нанес ущерб людям. Уже год как я не играю. Я был на реабилитации, — признался тренер.

Родители также отметили, что отдавали детей к этому тренеру, чтобы он сделал из них хороших футболистов. Но в какой-то момент он перестал заниматься детьми.

Ранее сообщалось, что модель из Екатеринбурга мошенники обманули на 300 тысяч на Неделе моды в Милане.

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