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Posted Сегодня, 15:34

Published Сегодня, 15:34

Modified Сегодня, 15:36

Updated Сегодня, 15:36

«Гордость Нижнего Тагила» — расскажем о ваших достижениях и героях города

«Гордость Нижнего Тагила» — расскажем о ваших достижениях и героях города

21 марта 2024, 15:34
Фото: tagilcity.ru
Дорогие читатели, наша редакция рада сообщить о запуске новой рубрики «Гордость Нижнего Тагила»! В этой рубрике мы собрали новости прошлых лет и продолжим рассказывать о новых достижениях и героях нашего города.

У вас есть история о себе, друге или вашем ребенке? Кто-то совершил настоящий поступок героя, не бросил людей в беде? Кто-то победил на спортивном соревновании? А может кто-то из вашего окружения занимается невероятно редким и удивительным хобби?

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Редакция TagilCity.ru с радостью расскажет интересные истории тагильчан в нашей новой рубрике. Чтобы стать героем публикации, вам нужно написать в редакцию TagilCity.ru в Telegram или WhatsApp по номеру +7 915 019-92-61 либо во Вконтакте в сообщество Новости Нижнего Тагила.

Интересные истории будут размещены на сайте и в социальных сетях.

Журналисты редакции TagilCity.ru уверны, что в нашем городе много талантливых и героических жителей, и мы хотим, чтобы о них узнало как можно больше людей.

С нетерпением ждем ваших историй и фотографий!

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