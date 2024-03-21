«Гордость Нижнего Тагила» — расскажем о ваших достижениях и героях города

Posted Сегодня, 15:34
Published Сегодня, 15:34
Modified Сегодня, 15:36
Updated Сегодня, 15:36
У вас есть история о себе, друге или вашем ребенке? Кто-то совершил настоящий поступок героя, не бросил людей в беде? Кто-то победил на спортивном соревновании? А может кто-то из вашего окружения занимается невероятно редким и удивительным хобби?
Редакция TagilCity.ru с радостью расскажет интересные истории тагильчан в нашей новой рубрике. Чтобы стать героем публикации, вам нужно написать в редакцию TagilCity.ru в Telegram или WhatsApp по номеру +7 915 019-92-61 либо во Вконтакте в сообщество Новости Нижнего Тагила.
Интересные истории будут размещены на сайте и в социальных сетях.
Журналисты редакции TagilCity.ru уверны, что в нашем городе много талантливых и героических жителей, и мы хотим, чтобы о них узнало как можно больше людей.
С нетерпением ждем ваших историй и фотографий!