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Названы способы борьбы со стрессом и выгоранием

Как бороться со стрессом и выгоранием: семь способов

21 марта 2024, 05:00
Фото: Изображение Midjourney

Названы способы борьбы со стрессом и выгоранием

Эксперт Пенсильванского университета Кэнди Виенс рассказала, какие есть способы для борьбы со стрессом и выгоранием.

Несмотря на то, что стресс — это нормальная реакция на проблемы — длительное напряжение приводит к проблемам со здоровьем. Виенс поделилась с New York Post своими советами.

Итак, стресс — это беспокойство или психическое напряжение из-за сложной ситуации. Он заставляет сфокусироваться на повседневных проблемах. Однако от реакции на стресс зависит общее состояние. А вот выгорание — это уже физическое и психическое истощение.

При этом умеренный стресс даже полезен для организма, а избыточный может привести к различным расстройствам.

По мнению специалиста, бороться со стрессом можно несколькими способами:

  • Правильное дыхание. Техника очень простая — два вдоха через ном и длинный выдох через рот. Такое упражнение помогает открыть в легких воздушные мешочки (альвеолы) и увеличить количество кислорода в легких.
  • Посмотрите на фото любимого человека. Эксперт отмечает, что просмотр фото успокаивает некоторых людей. В этот момент вырабатывается окситоцин, который способен подавить стресс.
  • Обнимайтесь или держитесь за руки. Физический контакт также стимулирует выработку окситоцина. Можно обниматься даже с домашними животными. При отсутствии рядом любимого или животного, массажируйте виски. Расслабление дает и массаж шеи у основания черепа. Это заставляет работать блуждающий нерв, в котором много рецепторов окситоцина.
  • Делайте физические упражнения. Активность заставляет вырабатываться дофамин — гормон счастья.
  • Чаще бывайте на природе. И такой отдых повышает выработку дофамина. Эксперт утверждает, что уже через 10 минут нахождения на природе появляется первый эффект.
  • Плачьте. Это тоже хороший способ побороть стресс. Плачь освобождает окситоцин и эндорфины. Это помогает успокоиться и отрегулировать настроение.
  • «Рассчитайте» стресс. Это специальная техника. Сначала нужно оценить уровень стресса по шкале от 1 до 10. Затем определите, где в вашем теле сосредоточен стресс. Далее обратите внимание на мысли в голове. И последним этапом сосредотачивайтесь на своем дыхании. Именно сосредоточение помогает снизить реакцию на стресс.

При этом ВОЗ также дает несколько рекомендаций, позволяющих избавиться от стресса. Среди них хороший сон, общение, правильное питание и ограничения просмотра новостей, пишет «Новые известия».

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