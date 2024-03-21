Как бороться со стрессом и выгоранием: семь способов

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Несмотря на то, что стресс — это нормальная реакция на проблемы — длительное напряжение приводит к проблемам со здоровьем. Виенс поделилась с New York Post своими советами.
Итак, стресс — это беспокойство или психическое напряжение из-за сложной ситуации. Он заставляет сфокусироваться на повседневных проблемах. Однако от реакции на стресс зависит общее состояние. А вот выгорание — это уже физическое и психическое истощение.
При этом умеренный стресс даже полезен для организма, а избыточный может привести к различным расстройствам.
По мнению специалиста, бороться со стрессом можно несколькими способами:
При этом ВОЗ также дает несколько рекомендаций, позволяющих избавиться от стресса. Среди них хороший сон, общение, правильное питание и ограничения просмотра новостей, пишет «Новые известия».