Мокрый снег и ветер придут в Нижний Тагил на выходных

Posted Сегодня, 07:59
Published Сегодня, 07:59
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Updated Сегодня, 08:01
А Нижнем Тагиле в предстоящие выходные, 23–24 марта, будет ветрено, а также выше нуля градусов.
23 марта, утром будет 0 градусов, днем +6 градусов, а вечером +4 градуса. Ветер в этот день поднимется до 1 метров в секунду. Об этом сообщается на сайте Гисметео.
24 марта, утром будет -1 градус. Вероятен мокрый снег. В обед воздух разогреется до +3 градусов, а вечером будет такой же. В течение всего дня синоптиками прогнозируется ветреная погода с порывами до 12 метров.
Ранее была названа дата начала настоящей весны в Свердловской области.