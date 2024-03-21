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Published Сегодня, 07:59

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Updated Сегодня, 08:01

Мокрый снег и ветер придут в Нижний Тагил на выходных

Мокрый снег и ветер придут в Нижний Тагил на выходных

21 марта 2024, 07:59
Фото: Изображение Midjourney
В Нижнем Тагиле на выходных прогнозируется ветер до 12 метров в секунду. В воскресенье вероятны осадки в виде мокрого снега.

А Нижнем Тагиле в предстоящие выходные, 23–24 марта, будет ветрено, а также выше нуля градусов.

23 марта, утром будет 0 градусов, днем +6 градусов, а вечером +4 градуса. Ветер в этот день поднимется до 1 метров в секунду. Об этом сообщается на сайте Гисметео.

24 марта, утром будет -1 градус. Вероятен мокрый снег. В обед воздух разогреется до +3 градусов, а вечером будет такой же. В течение всего дня синоптиками прогнозируется ветреная погода с порывами до 12 метров.

Ранее была названа дата начала настоящей весны в Свердловской области.

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