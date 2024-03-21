Мошенники чаще представляются жителям Свердловской области «сотрудниками ФСБ»

Напомним, 84-летняя жительница Екатеринбурга отдала мошеннику, который представился сотрудником ФСБ, более 400 тысяч рублей. Вскоре полицейские задержали курьера, который забирал деньги у женщины. В отношении него возбудили уголовное дело.