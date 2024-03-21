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Мошенники чаще представляются жителям Свердловской области «сотрудниками ФСБ»

Мошенники чаще представляются жителям Свердловской области «сотрудниками ФСБ»

21 марта 2024, 11:41
Фото: 1MI
Мошенники чаще стали звонить жителям Свердловской области под видом сотрудников ФСБ с начала 2024 года.

В январе был зафиксирован 31 случай, когда злоумышленники представлялись жертвам сотрудниками спецслужб, а в феврале — 35 аналогичных случаев, рассказали в областном Департаменте информполитики.

Известно, что аферисты предлагали свердловчанам портить различными способами культурные и исторические памятники, а также объекты воинской славы.

Напомним, 84-летняя жительница Екатеринбурга отдала мошеннику, который представился сотрудником ФСБ, более 400 тысяч рублей. Вскоре полицейские задержали курьера, который забирал деньги у женщины. В отношении него возбудили уголовное дело.

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#Свердловская область#Полиция#Деньги#Уголовное дело#ФСБ#Криминал#Обман#ЧП#Мошенники#Злоумышленники#Курьер#18+#Екатеринбург#Елизавета Зиборова#Аферисты
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