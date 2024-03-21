Нарушения на 1,5 миллиарда нашли во власти Екатеринбурга

Posted Сегодня, 09:05
Published Сегодня, 09:05
Modified Сегодня, 09:07
Updated Сегодня, 09:07
По словам главы контрольного ведомства Александра Гетманчука, всего за прошлый год состоялось сорок рейлов — это на 11 проверочных мероприятий больше, чем годом ранее.
Нарушения нашли в 19 фирмах. Преимущественно, это нарушения в документах бухгалтерии (845 млн) и по части закупок (156 млн). Больше всего нарушений обнаружено в Центре организации движения — на 457 млн.
В общей сложности на 123 объектах обнаружены недочеты на 13 миллиардов. Кроме того, было найдено 1034 недочетов на общую сумму в 1,596 млрд.
Ранее сообщалось, что Christian Dior требует с жительницы Екатеринбурга почти полмиллиона за тапочки.