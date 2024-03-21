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Published Сегодня, 09:05

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Updated Сегодня, 09:07

Нарушения на 1,5 миллиарда нашли во власти Екатеринбурга

Нарушения на 1,5 миллиарда нашли во власти Екатеринбурга

21 марта 2024, 09:05
Фото: 1MI
Счетная палата Екатеринбурга выявила у местных властей нарушения на сумму порядка 1,5 млрд.

По словам главы контрольного ведомства Александра Гетманчука, всего за прошлый год состоялось сорок рейлов — это на 11 проверочных мероприятий больше, чем годом ранее.

Нарушения нашли в 19 фирмах. Преимущественно, это нарушения в документах бухгалтерии (845 млн) и по части закупок (156 млн). Больше всего нарушений обнаружено в Центре организации движения — на 457 млн.

В общей сложности на 123 объектах обнаружены недочеты на 13 миллиардов. Кроме того, было найдено 1034 недочетов на общую сумму в 1,596 млрд.

Ранее сообщалось, что Christian Dior требует с жительницы Екатеринбурга почти полмиллиона за тапочки.

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#Экономика#Свердловская область#Деньги#Закупки#Нарушения#Счетная палата#Екатеринбург#Объекты#Дарья Сорокина
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