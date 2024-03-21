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Published Сегодня, 06:36

Modified Сегодня, 06:38

Updated Сегодня, 06:38

Актер Никита Кологривый арестован на семь суток в Новосибирске

Никита Кологривый просидит семь суток в изоляторе за пьяный дебош

21 марта 2024, 06:36
Фото: со страницы во «ВКонтакте» Никиты Кологривого

Актер Никита Кологривый арестован на семь суток в Новосибирске

Звезду сериала «Слово пацана» Никиту Кологривого за дебош в баре приговорили к 7 суткам ареста, сообщает Центральный суд Новосибирска.

Напомним, что актер устроил в заведении дебош, также он приставал к официантке и укусил ее за ногу. Все это попало на записи видеокамер.

На кадрах видно, что Никита сидел рядом с официанткой, в какой-то момент он положил голову на ее колени, а когда девушка дала понять, что ей не хотелось бы таких тесных прикосновений, он укусил ее за ногу.

Вступились за сотрудницу мужчины, работающие в заведении. Началась потасовка. В какой-то момент Никита сорвал с себя футболку и продолжил драку уже в таком виде.

Напомним, что актеру могли дать не 7, а 15 суток ареста.

Звезда сериала «Слово пацана» Никита Кологривый укусил официантку в Новосибирске
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