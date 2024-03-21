Никита Кологривый просидит семь суток в изоляторе за пьяный дебош

Posted Сегодня, 06:36
Published Сегодня, 06:36
Modified Сегодня, 06:38
Updated Сегодня, 06:38
Напомним, что актер устроил в заведении дебош, также он приставал к официантке и укусил ее за ногу. Все это попало на записи видеокамер.
На кадрах видно, что Никита сидел рядом с официанткой, в какой-то момент он положил голову на ее колени, а когда девушка дала понять, что ей не хотелось бы таких тесных прикосновений, он укусил ее за ногу.
Вступились за сотрудницу мужчины, работающие в заведении. Началась потасовка. В какой-то момент Никита сорвал с себя футболку и продолжил драку уже в таком виде.
Напомним, что актеру могли дать не 7, а 15 суток ареста.