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В Екатеринбурге глыба льда рухнула на мужчину и его спутницу

Огромная глыба льда рухнула в Екатеринбурге на мужчину около супермаркета

21 марта 2024, 08:49
Фото: 1MI

В Екатеринбурге глыба льда рухнула на мужчину и его спутницу

Трагедией едва не завершился обычный поход в магазин для жителя Екатеринбурга, на которого с крыши упала большая глыба льда.

Повреждение мягких тканей зафиксировали медики у молодого человека из Екатеринбурга, на которого упала глыба льда с крыши супермаркета. Об инциденте сообщили «Вести Урал».

Мужчина вместе с девушкой гуляли по улице Белинского. В какой-то момент пара услышала скрежет сверху. В следующий момент на них упала наледь. Сосулька пролетела в нескольких сантиметрах от головы и ударил его между лопаток, повредив кожу. Все произошло около дверей супермаркета.

Малыш, на которого рухнула глыба льда в Екатеринбурге, серьезно не пострадал
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Представители управляющей компании, которая отвечает за очистку снега от крыши, пояснили, что снег счищается регулярно. Однако наледь из-за активного таяния снега постоянно образуется вновь.

В Екатеринбурге в начале февраля глыба льда чуть не убила школьницу, проломив козырек подъезда.

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#Общество#Происшествия#Мужчина#Лед#Глыба#18+#Екатеринбург#Дарья Бобровицкая
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