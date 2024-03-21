Огромная глыба льда рухнула в Екатеринбурге на мужчину около супермаркета

Posted Сегодня, 08:49
Published Сегодня, 08:49
Modified Сегодня, 08:51
Updated Сегодня, 08:51
Повреждение мягких тканей зафиксировали медики у молодого человека из Екатеринбурга, на которого упала глыба льда с крыши супермаркета. Об инциденте сообщили «Вести Урал».
Мужчина вместе с девушкой гуляли по улице Белинского. В какой-то момент пара услышала скрежет сверху. В следующий момент на них упала наледь. Сосулька пролетела в нескольких сантиметрах от головы и ударил его между лопаток, повредив кожу. Все произошло около дверей супермаркета.
Представители управляющей компании, которая отвечает за очистку снега от крыши, пояснили, что снег счищается регулярно. Однако наледь из-за активного таяния снега постоянно образуется вновь.
В Екатеринбурге в начале февраля глыба льда чуть не убила школьницу, проломив козырек подъезда.