Огромная глыба льда рухнула в Екатеринбурге на мужчину около супермаркета

Мужчина вместе с девушкой гуляли по улице Белинского. В какой-то момент пара услышала скрежет сверху. В следующий момент на них упала наледь. Сосулька пролетела в нескольких сантиметрах от головы и ударил его между лопаток, повредив кожу. Все произошло около дверей супермаркета.