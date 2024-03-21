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Суд прекратил производство по делу отца Миши Бахтина с СМА из Екатеринбурга

Отца Миши Бахтина из Екатеринбурга не будут штрафовать за одиночный пикет

21 марта 2024, 10:08
Фото: 1MI

Суд прекратил производство по делу отца Миши Бахтина с СМА из Екатеринбурга

Прекращено производство по делу Дмитрия Бахтина, отца мальчика Миши с болезнью СМА.

15 марта Дмитрия признали виновным и назначили штраф в размере 10 тысяч. Адвокат семьи обжаловал это решение, и производство по делу было остановлено.

Напомним, что 15 февраля Дмитрий отправился на пикет к правительственному объекту. Таким образом он просил о помощи для своего тяжелобольного сына. Мальчик нуждается в жизненноважном лекарстве.

Ранее с одиночным пикетом выходила и мама Миши. Оба родителя регулярно выходят на пикеты в попытках добиться получения редкого и дорогого лекарства. Ранее родители ребенка писали заявление в СК на медиков.

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#Здоровье#Лекарство#Президент#Штраф#Адвокат#УрФУ#Екатеринбург#СМА#Дарья Сорокина#КоАП РФ#Одиночный пикет
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