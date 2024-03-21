Отца Миши Бахтина из Екатеринбурга не будут штрафовать за одиночный пикет

15 марта Дмитрия признали виновным и назначили штраф в размере 10 тысяч. Адвокат семьи обжаловал это решение, и производство по делу было остановлено.



Напомним, что 15 февраля Дмитрий отправился на пикет к правительственному объекту. Таким образом он просил о помощи для своего тяжелобольного сына. Мальчик нуждается в жизненноважном лекарстве.