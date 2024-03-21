Отца Миши Бахтина из Екатеринбурга не будут штрафовать за одиночный пикет

Posted Сегодня, 10:08
Published Сегодня, 10:08
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Updated Сегодня, 10:10
15 марта Дмитрия признали виновным и назначили штраф в размере 10 тысяч. Адвокат семьи обжаловал это решение, и производство по делу было остановлено.
Напомним, что 15 февраля Дмитрий отправился на пикет к правительственному объекту. Таким образом он просил о помощи для своего тяжелобольного сына. Мальчик нуждается в жизненноважном лекарстве.
Ранее с одиночным пикетом выходила и мама Миши. Оба родителя регулярно выходят на пикеты в попытках добиться получения редкого и дорогого лекарства. Ранее родители ребенка писали заявление в СК на медиков.