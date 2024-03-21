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В Нижнем Тагиле из-за аварии временно отцепили второй вагон от трамвая

Пассажиров на Гальянку в Тагиле временно будет возить один вагон трамвая вместо двух

21 марта 2024, 06:36
Фото: 1MI

В Нижнем Тагиле из-за аварии временно отцепили второй вагон от трамвая

В связи с произошедшей аварией в Нижнем Тагиле вместо двухвагонного трамвая, который ездит по маршруту №15, временно будет развозить пассажиров только один вагон. Ограничения ввели до устранения последствий.

Такие ограничения МУП «Тагильский трамвай» ввел, так как сотрудники энергоснабжающей организации повредили высоковольтный кабель, когда проводили земляные работы. Этот кабель подает напряжение на тяговую подстанцию, которая обеспечивает линию на Гальяно-Горбуновский массив.

Ремонтники перераспределили нагрузку, но пока по маршруту №15 вместо двух вагонов по расписанию будет ходить один вагон вместо двух. Это касается рейсов с Новой Кушвы в 16.49 и с ГГМ в 8.07.

Перевозчик попросил пассажиров с пониманием отнестись к этой временно принятой мере, так как ремонтные работы кабельной трассы и ограничения по выпуску двойного состава пока продолжаются.

Напомним, в Нижнем Тагиле постепенно редактируется расписание муниципальных автобусов, так как учитываются пожелания пассажиров. Так, с 21 марта по новому начнет ездить автобус №19.

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