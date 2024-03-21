Пассажиров на Гальянку в Тагиле временно будет возить один вагон трамвая вместо двух

Posted Сегодня, 06:36
Published Сегодня, 06:36
Modified Сегодня, 06:38
Updated Сегодня, 06:38
Такие ограничения МУП «Тагильский трамвай» ввел, так как сотрудники энергоснабжающей организации повредили высоковольтный кабель, когда проводили земляные работы. Этот кабель подает напряжение на тяговую подстанцию, которая обеспечивает линию на Гальяно-Горбуновский массив.
Ремонтники перераспределили нагрузку, но пока по маршруту №15 вместо двух вагонов по расписанию будет ходить один вагон вместо двух. Это касается рейсов с Новой Кушвы в 16.49 и с ГГМ в 8.07.
Перевозчик попросил пассажиров с пониманием отнестись к этой временно принятой мере, так как ремонтные работы кабельной трассы и ограничения по выпуску двойного состава пока продолжаются.
Напомним, в Нижнем Тагиле постепенно редактируется расписание муниципальных автобусов, так как учитываются пожелания пассажиров. Так, с 21 марта по новому начнет ездить автобус №19.