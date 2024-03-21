По УДО выйдет сын полковника из Екатеринбурга, который насмерть сбил людей

Posted Сегодня, 13:27
Published Сегодня, 13:27
Modified Сегодня, 13:29
Updated Сегодня, 13:29
Произошла авария в 2019 году. В деле участвовал и отец виновника ДТП — высокопоставленный силовик, который подменил анализ мочи, спасая свое чадо от наказания, пишут Ура.ру.
Напомним, что авария произошла в центре Екатеринбурга на улице Малышева. Тогда пьяный сын силовика врезался в машину такси. Скончался водитель и пассажир. Сам виновник аварии получил переломы. Момент ДТП сняли на видео прохожие.
История прогремела на всю страну. Сообщалось, что мочу вместо сына сдал отец. По одной из версий, силовик воспользовался моментом, когда медсестра отошла из процедурной, и помочился в баночку.
Отмечается, что решение об УДО еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано в течение 15 дней.
Ранее сообщалось, что житель Асбеста после зверских издевательств над подругой просился из суда в больницу. Он просит проверить его на вменяемость.